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Тоттенхэм - Эвертон
Тоттенхэм - Эвертон: обзор матча 30 ноября 2008
Тоттенхэм
30.11.2008, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 15 тур
0 : 1
Завершен
Эвертон
51'
С. Пиенаар
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Эвертон
Замена
Л. Бэйнс
️️️️
Л. Осман
Желтая карточка
Т. Кэхилл
Замена
️️️️
Т. Хаддлстоун
Замена
️️️️
Л. Саа
Замена
Г. Бэйл
️️️️
Б. Ассу-Экотто
Желтая карточка
М. Феллайни
Замена
Ф. Кэмпбелл
️️️️
Д. Бент
ГОЛ! 0:1!
С. Пиенаар
Желтая карточка
Б. Ассу-Экотто
10'
Замена
Л. Саа
️️️️
Я. Айегбени
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
26
Ледли Кинг
(К)
ЦЗ
39
Джонатан Вудгейт
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
16
Дидье Зокора
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
21
Дэвид Бентли
ПП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
10
Даррен Бент
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
18
Фил Невилл
(К)
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
8
Микель Артета
ОП
25
Маруан Феллайни
ЦП
17
Тим Кэхилл
ЦП
21
Леон Осман
ПП
24
Якубу Айегбени
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Тоттенхэм
1
Сесар Санчес
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
23
Джейми О'Хара
ЛП
18
Гарет Бэйл
ПВ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Эвертон
13
Карло Нэш
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
7
Сегундо Кастильо
ЦП
28
Луи Саа
ЦФ
4-4-2
1
Гомес
32
Ассу-Экотто
39
Вудгейт
14
Чорлука
26
Кинг
12
Леннон
16
Зокора
23
Хаддлстоун
21
Бентли
10
Бент
10
Павлюченко
4-1-4-1
1
Ховард
18
Невилл
19
Ягиелка
15
Лескотт
2
Йобо
8
Артета
21
Осман
25
Феллайни
17
Кэхилл
20
Пиенаар
24
Айегбени
32
Ассу-Экотто
18
Бэйл
18
Бэйл
32
Ассу-Экотто
10
Бент
22
Кэмпбелл
22
Кэмпбелл
10
Бент
21
Осман
3
Бэйнс
3
Бэйнс
21
Осман
24
Айегбени
28
Саа
28
Саа
24
Айегбени
Остались в запасе
Тоттенхэм
Эвертон
1
Сесар Санчес
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
23
Джейми О'Хара
ЛП
Главный тренер
Гарри Реднапп
13
Карло Нэш
ВР
32
Дэн Гослинг
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
7
Сегундо Кастильо
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
1
Сесар Санчес
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
23
Джейми О'Хара
ЛП
Остались в запасе
13
Карло Нэш
ВР
32
Дэн Гослинг
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
7
Сегундо Кастильо
ЦП
Главный тренер
Гарри Реднапп
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Тоттенхэм - Эвертон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Стив Беннетт
(Фарнборо, Кент)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 17:55 (прямая)
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