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Тоттенхэм - Эвертон
Тоттенхэм - Эвертон: обзор матча 28 февраля 2010
Тоттенхэм
28.02.2010, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 28 тур
2 : 1
Завершен
Эвертон
12'
Р. Павлюченко
29'
Л. Модрич
55'
Я. Айегбени
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Эвертон
Желтая карточка
Л. Модрич
Желтая карточка
Д. Хейтинга
Замена
П. Крауч
️️️️
Р. Павлюченко
Замена
Д. Воган
️️️️
Д. Родуэлл
Желтая карточка
С. Пиенаар
Желтая карточка
М. Артета
Замена
Э. Гудьонсен
️️️️
Д. Дефо
Замена
Л. Донован
️️️️
В. Аничебе
ГОЛ! 2:1!
Я. Айегбени
Замена
Ю. Кабуль
️️️️
Т. Хаддлстоун
Травма
Т. Хаддлстоун
Замена
Ф. Ягиелка
️️️️
Л. Осман
ГОЛ! 2:0!
Л. Модрич
ГОЛ! 1:0!
Р. Павлюченко
Пас отдал
Д. Дефо
12'
Желтая карточка
Ф. Невилл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
18
Гарет Бэйл
ЛЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
20
Майкл Доусон
(К)
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ПЗ
23
Том Хаддлстоун
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
19
Нико Кранчар
ПП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
18
Фил Невилл
(К)
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
6
Джек Родуэлл
ЦП
8
Микель Артета
ЦП
21
Леон Осман
АП
28
Виктор Аничебе
ПП
24
Якубу Айегбени
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Тоттенхэм
13
Бэн Олнвик
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
25
Дориан Дерви
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
15
Питер Крауч
ЦФ
Эвертон
13
Карло Нэш
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
32
Дэн Гослинг
ЦП
10
Лэндон Донован
ПП
9
Джеймс Воган
ЦФ
4-4-2
1
Гомес
18
Бэйл
4
Бассонг
20
Доусон
14
Чорлука
23
Хаддлстоун
10
Модрич
8
Паласиос
19
Кранчар
9
Дефо
10
Павлюченко
4-4-1-1
1
Ховард
18
Невилл
5
Хейтинга
25
Дистен
3
Бэйнс
28
Аничебе
6
Родуэлл
8
Артета
20
Пиенаар
21
Осман
24
Айегбени
23
Хаддлстоун
4
Кабуль
4
Кабуль
23
Хаддлстоун
9
Дефо
22
Гудьонсен
22
Гудьонсен
9
Дефо
10
Павлюченко
15
Крауч
15
Крауч
10
Павлюченко
21
Осман
19
Ягиелка
19
Ягиелка
21
Осман
28
Аничебе
10
Донован
10
Донован
28
Аничебе
6
Родуэлл
9
Воган
9
Воган
6
Родуэлл
Остались в запасе
Тоттенхэм
Эвертон
13
Бэн Олнвик
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
25
Дориан Дерви
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
Главный тренер
Гарри Реднапп
13
Карло Нэш
ВР
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
32
Дэн Гослинг
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
13
Бэн Олнвик
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
25
Дориан Дерви
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
Остались в запасе
13
Карло Нэш
ВР
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
32
Дэн Гослинг
ЦП
Главный тренер
Гарри Реднапп
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Тоттенхэм - Эвертон
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Стив Беннетт
(Фарнборо, Кент)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 15:55 (прямая)
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