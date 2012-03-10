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Эвертон - Тоттенхэм
Эвертон - Тоттенхэм: обзор матча 10 марта 2012
Эвертон
10.03.2012, суббота, 21:30
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
1 : 0
Завершен
Тоттенхэм
22'
Н. Елавич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Тоттенхэм
Желтая карточка
Т. Ховард
+5
Замена
Д. Ливермор
️️️️
С. Паркер
Замена
Ф. Ягиелка
️️️️
Ш. Коулмен
Желтая карточка
Д. Хейтинга
Замена
Д. Стракуалурси
️️️️
Н. Елавич
Замена
Р. ван дер Ваарт
️️️️
Сандро
Замена
Д. Родуэлл
️️️️
Р. Дренте
Желтая карточка
Д. Дефо
Желтая карточка
Б. Ассу-Экотто
Замена
Л. Саа
️️️️
Э. Адебайор
ГОЛ! 1:0!
Н. Елавич
Пас отдал
Л. Осман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
18
Фил Невилл
ПЗ
87
Ройстон Дренте
ЛП
21
Леон Осман
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
23
Шеймус Коулмен
ПП
18
Никица Елавич
ЦФ
17
Тим Кэхилл
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
26
Ледли Кинг
ЦЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
25
Эммануэль Адебайор
ЛВ
10
Лука Модрич
ЦП
30
Сандро
ЦП
8
Скотт Паркер
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Эвертон
82
Ян Муха
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
99
Магайе Гуйе
ПП
28
Виктор Аничебе
ЦФ
11
Денис Стракуалурси
ЦФ
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
17
Райан Нельсен
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
19
Нико Кранчар
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
28
Луи Саа
ЦФ
4-4-2
1
Ховард
3
Бэйнс
25
Дистен
5
Хейтинга
18
Невилл
87
Дренте
21
Осман
25
Феллайни
23
Коулмен
17
Кэхилл
18
Елавич
4-3-2-1
24
Фридель
2
Уокер
26
Кинг
4
Кабуль
32
Ассу-Экотто
10
Модрич
30
Сандро
8
Паркер
18
Бэйл
25
Адебайор
9
Дефо
23
Коулмен
19
Ягиелка
19
Ягиелка
23
Коулмен
87
Дренте
6
Родуэлл
6
Родуэлл
87
Дренте
18
Елавич
11
Стракуалурси
11
Стракуалурси
18
Елавич
8
Паркер
8
Ливермор
8
Ливермор
8
Паркер
30
Сандро
8
ван дер Ваарт
8
ван дер Ваарт
30
Сандро
25
Адебайор
28
Саа
28
Саа
25
Адебайор
Остались в запасе
Эвертон
Тоттенхэм
82
Ян Муха
ВР
2
Тони Хибберт
ПЗ
99
Магайе Гуйе
ПП
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
23
Карло Кудичини
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
17
Райан Нельсен
ЦЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
Главный тренер
Гарри Реднапп
Остались в запасе
82
Ян Муха
ВР
2
Тони Хибберт
ПЗ
99
Магайе Гуйе
ПП
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Остались в запасе
23
Карло Кудичини
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
17
Райан Нельсен
ЦЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Гарри Реднапп
Статистика матча Эвертон - Тоттенхэм
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Марк Халси
(Болтон)
Стадион:
Гудисон Парк
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 20:55 (прямая)
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