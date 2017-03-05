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АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Эвертон
Тоттенхэм - Эвертон: обзор матча 05 марта 2017
Тоттенхэм
05.03.2017, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-лига, 27 тур
3 : 2
Завершен
Эвертон
20'
Г. Кейн
56'
Г. Кейн
90'
Д. Алли
81'
Р. Лукаку
90'
Э. Валенсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Эвертон
90'
Желтая карточка
Э. Уилльямс
Замена
В. Янссен
️️️️
Г. Кейн
90'
90'
ГОЛ! 3:2!
Э. Валенсия
ГОЛ! 3:1!
Д. Алли
90'
Замена
М. Сиссоко
️️️️
К. Эриксен
87'
81'
Замена
Э. Валенсия
️️️️
И. Гуйе
81'
ГОЛ! 2:1!
Р. Лукаку
Замена
Г. Уинкс
️️️️
М. Дембеле
78'
Желтая карточка
М. Дембеле
76'
65'
Замена
К. Миральяс
️️️️
Т. Дэвис
64'
Замена
Д. МакКарти
️️️️
Г. Бэрри
ГОЛ! 2:0!
Г. Кейн
56'
29'
Желтая карточка
И. Гуйе
ГОЛ! 1:0!
Г. Кейн
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
4
Бен Дэвис
ЛП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
8
Мусса Дембеле
ЦП
8
Деле Алли
АП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Эвертон
1
Жоэль
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
22
Том Дэвис
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
4
Гарри Уинкс
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
14
Венсан Янссен
ЦФ
Эвертон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
11
Адемола Лукман
ЦФ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
4-3-2-1
1
Льорис
15
Дайер
14
Вертонген
23
Алдервейрелд
2
Уокер
4
Дэвис
8
Дембеле
2
Ваньяма
24
Эриксен
8
Алли
9
Кейн
4-2-3-1
1
Жоэль
23
Коулмен
5
Уилльямс
26
Мори
3
Бэйнс
14
Шнейдерлен
5
Гуйе
22
Дэвис
6
Баркли
18
Бэрри
9
Лукаку
8
Дембеле
4
Уинкс
4
Уинкс
8
Дембеле
24
Эриксен
17
Сиссоко
17
Сиссоко
24
Эриксен
9
Кейн
14
Янссен
14
Янссен
9
Кейн
18
Бэрри
16
МакКарти
16
МакКарти
18
Бэрри
5
Гуйе
13
Валенсия
13
Валенсия
5
Гуйе
22
Дэвис
87
Миральяс
87
Миральяс
22
Дэвис
Остались в запасе
Тоттенхэм
Эвертон
13
Михел Ворм
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
11
Адемола Лукман
ЦФ
1
Маартен Стекеленбург
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
Остались в запасе
11
Адемола Лукман
ЦФ
1
Маартен Стекеленбург
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Тоттенхэм - Эвертон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
"Матч! Футбол 1"
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