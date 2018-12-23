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Эвертон - Тоттенхэм
Эвертон - Тоттенхэм: обзор матча 23 декабря 2018
Эвертон
23.12.2018, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-лига, 18 тур
2 : 6
Завершен
Тоттенхэм
21'
Т. Уолкотт
51'
Г. Сигурдссон
27'
Х. Сон
35'
Д. Алли
42'
Г. Кейн
48'
К. Эриксен
61'
Х. Сон
74'
Г. Кейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Тоттенхэм
83'
Замена
Л. Моура
️️️️
М. Сиссоко
Замена
Д. Тосун
️️️️
Г. Сигурдссон
83'
79'
Замена
О. Скипп
️️️️
Х. Сон
Замена
Бернард
️️️️
Ришарлисон
75'
74'
ГОЛ! 2:6!
Г. Кейн
Пас отдал
Х. Сон
71'
Желтая карточка
К. Эриксен
61'
ГОЛ! 2:5!
Х. Сон
Пас отдал
Э. Ламела
Замена
М. Шнейдерлен
️️️️
А. Гомеш
53'
ГОЛ! 2:4!
Г. Сигурдссон
Пас отдал
Ришарлисон
51'
48'
ГОЛ! 1:4!
К. Эриксен
46'
Замена
Э. Ламела
️️️️
Д. Алли
42'
ГОЛ! 1:3!
Г. Кейн
35'
ГОЛ! 1:2!
Д. Алли
32'
Желтая карточка
К. Триппьер
27'
ГОЛ! 1:1!
Х. Сон
ГОЛ! 1:0!
Т. Уолкотт
Пас отдал
Д. Калверт-Льюин
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
12
Люка Динь
ВР
1
Джордан Пикфорд
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
22
Том Дэвис
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
32
Тео Уолкотт
ПВ
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
8
Деле Алли
АП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Эвертон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
11
Бернард
ЛВ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
23
Дженк Тосун
ЦФ
14
Умар Ниасс
ЦФ
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
34
Оливер Скипп
ОП
9
Эрик Ламела
ПВ
7
Лукас Моура
ПВ
3-2-2-2
12
Динь
5
Кин
4
Зума
23
Коулмен
20
Гомеш
22
Дэвис
10
Сигурдссон
32
Уолкотт
47
Ришарлисон
9
Калверт-Льюин
4-2-3-1
1
Льорис
2
Триппьер
23
Алдервейрелд
6
Санчес
4
Дэвис
17
Сиссоко
4
Уинкс
8
Алли
24
Эриксен
7
Сон
9
Кейн
20
Гомеш
14
Шнейдерлен
14
Шнейдерлен
20
Гомеш
47
Ришарлисон
11
Бернард
11
Бернард
47
Ришарлисон
10
Сигурдссон
23
Тосун
23
Тосун
10
Сигурдссон
7
Сон
34
Скипп
34
Скипп
7
Сон
8
Алли
9
Ламела
9
Ламела
8
Алли
17
Сиссоко
7
Моура
7
Моура
17
Сиссоко
Остались в запасе
Эвертон
Тоттенхэм
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
14
Умар Ниасс
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
13
Пауло Газзанига
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
14
Умар Ниасс
ЦФ
Остались в запасе
13
Пауло Газзанига
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
Главный тренер
Марку Силва
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Эвертон - Тоттенхэм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
Гудисон Парк
Где смотреть матч:
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