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Эвертон - Тоттенхэм
Эвертон - Тоттенхэм: обзор матча 09 декабря 2012
Эвертон
09.12.2012, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
2 : 1
Завершен
Тоттенхэм
90+1'
С. Пиенаар
90+2'
Н. Елавич
76'
К. Демпси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Тоттенхэм
Замена
Д. Хейтинга
️️️️
Н. Елавич
90'
+4
Желтая карточка
Н. Елавич
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
Н. Елавич
Пас отдал
А. Веллиос
90'
+2
ГОЛ! 1:1!
С. Пиенаар
Пас отдал
Ш. Коулмен
90'
+1
85'
Замена
Я. Фальке
️️️️
Д. Дефо
Замена
А. Веллиос
️️️️
Л. Осман
81'
77'
Замена
Г. Сигурдссон
️️️️
М. Дембеле
76'
ГОЛ! 0:1!
К. Демпси
Пас отдал
Т. Хаддлстоун
72'
Замена
Т. Хаддлстоун
️️️️
А. Леннон
Желтая карточка
Л. Осман
70'
Замена
С. Нейсмит
️️️️
К. Миральяс
46'
Желтая карточка
Л. Бэйнс
42'
37'
Желтая карточка
Я. Вертонген
35'
Желтая карточка
Д. Дефо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
25
Маруан Феллайни
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
21
Леон Осман
ПП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
18
Никица Елавич
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
30
Сандро
ЦП
8
Мусса Дембеле
ЦП
2
Клинт Демпси
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Эвертон
82
Ян Муха
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
44
Яго Фальке
ПВ
4-4-2
1
Ховард
3
Бэйнс
19
Ягиелка
25
Дистен
23
Коулмен
20
Пиенаар
25
Феллайни
24
Гибсон
21
Осман
18
Елавич
87
Миральяс
4-4-2
1
Льорис
2
Уокер
14
Вертонген
36
Галлас
29
Колкер
12
Леннон
8
Дембеле
2
Демпси
30
Сандро
25
Адебайор
9
Дефо
18
Елавич
5
Хейтинга
5
Хейтинга
18
Елавич
21
Осман
27
Веллиос
27
Веллиос
21
Осман
87
Миральяс
14
Нейсмит
14
Нейсмит
87
Миральяс
12
Леннон
23
Хаддлстоун
23
Хаддлстоун
12
Леннон
8
Дембеле
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
8
Дембеле
9
Дефо
44
Фальке
44
Фальке
9
Дефо
Остались в запасе
Эвертон
Тоттенхэм
82
Ян Муха
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
24
Брэд Фридель
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
82
Ян Муха
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
Остались в запасе
24
Брэд Фридель
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Эвертон - Тоттенхэм
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Гудисон Парк
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