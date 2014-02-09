Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Эвертон
Тоттенхэм - Эвертон: обзор матча 09 февраля 2014
Тоттенхэм
09.02.2014, воскресенье, 17:30
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
1 : 0
Завершен
Эвертон
65'
Э. Адебайор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Эвертон
Желтая карточка
М. Дембеле
87'
73'
Замена
Ж. Деулофеу
️️️️
С. Нейсмит
73'
Замена
Э. МакГиди
️️️️
Л. Осман
Замена
Э. Капу
️️️️
А. Леннон
68'
ГОЛ! 1:0!
Э. Адебайор
Пас отдал
К. Уокер
65'
63'
Замена
Р. Баркли
️️️️
С. Пиенаар
Замена
Э. Таунсенд
️️️️
К. Эриксен
59'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
18
Паулиньо
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
8
Мусса Дембеле
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
12
Аарон Леннон
ПП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Тим Шервуд
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
21
Леон Осман
ПП
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Эвертон
1
Жоэль
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
6
Росс Баркли
ЦП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
90
Ласина Траоре
ЦФ
4-4-1-1
1
Льорис
3
Роуз
14
Вертонген
20
Доусон
2
Уокер
18
Паулиньо
6
Бенталеб
8
Дембеле
12
Леннон
24
Эриксен
25
Адебайор
4-4-2
1
Ховард
23
Коулмен
19
Ягиелка
25
Дистен
3
Бэйнс
21
Осман
16
МакКарти
18
Бэрри
20
Пиенаар
87
Миральяс
14
Нейсмит
12
Леннон
6
Капу
6
Капу
12
Леннон
24
Эриксен
25
Таунсенд
25
Таунсенд
24
Эриксен
12
Леннон
9
Дефо
9
Дефо
12
Леннон
20
Пиенаар
6
Баркли
6
Баркли
20
Пиенаар
21
Осман
46
МакГиди
46
МакГиди
21
Осман
14
Нейсмит
10
Деулофеу
10
Деулофеу
14
Нейсмит
Остались в запасе
Тоттенхэм
Эвертон
24
Брэд Фридель
ВР
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Тим Шервуд
1
Жоэль
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
90
Ласина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
24
Брэд Фридель
ВР
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
90
Ласина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Тим Шервуд
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Тоттенхэм - Эвертон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Новости команд
Все
Тоттенхэм
Эвертон
«Ром, ты играть не будешь, у нас есть Веллитон»: Павлюченко в деталях вспомнил уход из «Спартака»
00:28
Павлюченко вспомнил, как ему едва не спалили машину в Лондоне
Вчера, 20:21
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
Вчера, 09:57
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
«Ром, ты играть не будешь, у нас есть Веллитон»: Павлюченко в деталях вспомнил уход из «Спартака»
00:28
Павлюченко вспомнил, как ему едва не спалили машину в Лондоне
Вчера, 20:21
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
Вчера, 09:57
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Лидса» и «Тоттенхэма» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Эвертона» и «Ковентри» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ньюкасла» и «Эвертона» на победу в матче 9 тура
1 ноября
Грилиш ушел в новый запой
1 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+