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Тоттенхэм - Эвертон
Тоттенхэм - Эвертон: обзор матча 29 августа 2015
Тоттенхэм
29.08.2015, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 4 тур
0 : 0
Завершен
Эвертон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Эвертон
Желтая карточка
Н. Шадли
90'
+1
Замена
А. Притчард
️️️️
Р. Мэйсон
85'
84'
Замена
Ж. Деулофеу
️️️️
А. Коне
69'
Замена
С. Нейсмит
️️️️
Р. Лукаку
Желтая карточка
Э. Дайер
61'
Желтая карточка
Н. Бенталеб
59'
Желтая карточка
Д. Алли
56'
Замена
Д. Алли
️️️️
М. Дембеле
53'
45'
+1
Замена
К. Миральяс
️️️️
Т. Клеверли
38'
Желтая карточка
Г. Бэрри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
8
Мусса Дембеле
ЛП
6
Набиль Бенталеб
ОП
8
Райан Мэйсон
ЦП
89
Насер Шадли
ПП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
8
Том Клеверли
ЛП
18
Гарет Бэрри
ОП
16
Джеймс МакКарти
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
2
Аруна Коне
ПП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
14
Том Кэрролл
ЦП
8
Деле Алли
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
Эвертон
1
Жоэль
ВР
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
3-3-3-1
1
Льорис
23
Алдервейрелд
15
Дайер
14
Вертонген
3
Роуз
6
Бенталеб
2
Уокер
8
Дембеле
8
Мэйсон
89
Шадли
9
Кейн
4-2-3-1
1
Ховард
23
Коулмен
6
Стоунз
19
Ягиелка
16
Овьедо
18
Бэрри
16
МакКарти
2
Коне
6
Баркли
8
Клеверли
9
Лукаку
8
Мэйсон
10
Притчард
10
Притчард
8
Мэйсон
8
Дембеле
8
Алли
8
Алли
8
Дембеле
8
Клеверли
87
Миральяс
87
Миральяс
8
Клеверли
2
Коне
10
Деулофеу
10
Деулофеу
2
Коне
9
Лукаку
14
Нейсмит
14
Нейсмит
9
Лукаку
Остались в запасе
Тоттенхэм
Эвертон
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
14
Том Кэрролл
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
1
Жоэль
ВР
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
14
Том Кэрролл
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Тоттенхэм - Эвертон
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 1
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