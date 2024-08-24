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АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Эвертон
Тоттенхэм - Эвертон: обзор матча 24 августа 2024
Тоттенхэм
24.08.2024, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 2 тур
4 : 0
Завершен
Эвертон
14'
И. Биссума
25'
Х. Сон
71'
К. Ромеро
77'
Х. Сон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тоттенхэм - Эвертон
90'
+1
Замена
Х. Армстронг
️️️️
И. Гуйе
Замена
Л. Бергвалл
️️️️
Д. Мэддисон
79'
ГОЛ! 4:0!
Х. Сон
Пас отдал
М. ван де Вен
77'
Замена
Д. Спенс
️️️️
И. Удогие
73'
Замена
А. Грей
️️️️
И. Биссума
73'
72'
Замена
Бету
️️️️
Д. Калверт-Льюин
ГОЛ! 3:0!
К. Ромеро
Пас отдал
Д. Мэддисон
71'
Замена
П. Сарр
️️️️
Д. Кулушевски
67'
Замена
Ришарлисон
️️️️
В. Одобер
66'
57'
Замена
И. Ндиайе
️️️️
А. Дукуре
57'
Замена
Й. Линдстрем
️️️️
Д. Харрисон
ГОЛ! 2:0!
Х. Сон
25'
ГОЛ! 1:0!
И. Биссума
Пас отдал
Д. Кулушевски
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
25
Гульельмо Викарио
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
7
Хын-Мин Сон
(К)
ЛВ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
28
Ив Биссума
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
21
Деян Кулушевски
ПВ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
20
Роман Диксон
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
(К)
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
11
Джек Харрисон
ЛВ
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
42
Тим Ироегбунам
ЦП
5
Идрисса Гуйе
ЦП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
15
Лукас Бергвалл
ЦП
29
Папе Сарр
ЦП
14
Арчи Грей
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Эвертон
13
Жоау Виржиния
ВР
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
14
Jenson Metcalfe
ЦП
45
Харрисон Армстронг
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
11
Нил Мопе
ЦФ
23
Бету
ЦФ
4-1-3-2
25
Викарио
13
Удогие
21
Ромеро
37
ван де Вен
23
Порро
28
Биссума
28
Одобер
10
Мэддисон
21
Кулушевски
7
Сон
22
Джонсон
4-3-2-1
1
Пикфорд
20
Диксон
6
Тарковски
5
Кин
16
Миколенко
6
Дукуре
42
Ироегбунам
5
Гуйе
11
Макнил
11
Харрисон
9
Калверт-Льюин
13
Удогие
99
Спенс
99
Спенс
13
Удогие
10
Мэддисон
15
Бергвалл
15
Бергвалл
10
Мэддисон
21
Кулушевски
29
Сарр
29
Сарр
21
Кулушевски
28
Биссума
14
Грей
14
Грей
28
Биссума
28
Одобер
47
Ришарлисон
47
Ришарлисон
28
Одобер
5
Гуйе
45
Армстронг
45
Армстронг
5
Гуйе
6
Дукуре
7
Ндиайе
7
Ндиайе
6
Дукуре
11
Харрисон
35
Линдстрем
35
Линдстрем
11
Харрисон
9
Калверт-Льюин
23
Бету
23
Бету
9
Калверт-Льюин
Остались в запасе
Тоттенхэм
Эвертон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
13
Жоау Виржиния
ВР
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
14
Jenson Metcalfe
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
17
Фрэйзер Форстер
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Остались в запасе
13
Жоау Виржиния
ВР
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
14
Jenson Metcalfe
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Тоттенхэм - Эвертон
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
12
5
Нарушения
11
15
Офсайды
0
4
Количество передач
602
242
Сейвы
1
3
Точность передач %
89
74
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
9
10
Удары из-за пределов штрафной
4
0
xG (ожидаемые голы)
2.38
0.97
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
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