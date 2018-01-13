Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Эвертон
Тоттенхэм - Эвертон: обзор матча 13 января 2018
Тоттенхэм
13.01.2018, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 23 тур
4 : 0
Завершен
Эвертон
26'
Х. Сон
47'
Г. Кейн
59'
Г. Кейн
81'
К. Эриксен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Эвертон
ГОЛ! 4:0!
К. Эриксен
Пас отдал
Д. Алли
81'
75'
Желтая карточка
У. Руни
ГОЛ! 3:0!
Г. Кейн
Пас отдал
Э. Дайер
59'
ГОЛ! 2:0!
Г. Кейн
Пас отдал
Х. Сон
47'
45'
Желтая карточка
Ф. Ягиелка
ГОЛ! 1:0!
Х. Сон
Пас отдал
С. Орье
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
8
Мусса Дембеле
ЦП
8
Деле Алли
АП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
23
Дженк Тосун
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Эвертон
1
Жоэль
ВР
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
12
Аарон Леннон
ЦП
11
Адемола Лукман
ЦФ
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
14
Умар Ниасс
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Льорис
15
Дайер
14
Вертонген
6
Санчес
4
Дэвис
92
Орье
8
Дембеле
7
Сон
24
Эриксен
8
Алли
9
Кейн
4-1-2-1-2
1
Пикфорд
27
Холгейт
15
Мартина
3
Кенни
19
Ягиелка
5
Гуйе
16
МакКарти
11
Боласи
10
Сигурдссон
32
Руни
23
Тосун
Остались в запасе
Тоттенхэм
Эвертон
13
Михел Ворм
ВР
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
11
Адемола Лукман
ЦФ
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
1
Жоэль
ВР
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
12
Аарон Леннон
ЦП
14
Умар Ниасс
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Остались в запасе
11
Адемола Лукман
ЦФ
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
1
Жоэль
ВР
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
12
Аарон Леннон
ЦП
14
Умар Ниасс
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Тоттенхэм - Эвертон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
Новости команд
Все
Тоттенхэм
Эвертон
АПЛ: шансы «Тоттенхэма» и «Ипсвича» на победу в матче 11-го тура
10:14
Шевченко ответил на претензии Мудрика
01:32
4
Мудрик упрекнул УАФ и Шевченко: «Они больше проблем создавали, чем помощи»
Вчера, 23:59
1
Мудрик раскритиковал ПДД в Лондоне: «Правила придуманы не для людей»
Вчера, 22:22
Мудрик раскрыл, сколько потратил денег на адвокатов из-за допингового скандала
Вчера, 09:59
2
АПЛ: шансы «Тоттенхэма» и «Ипсвича» на победу в матче 11-го тура
10:14
Шевченко ответил на претензии Мудрика
01:32
4
Мудрик упрекнул УАФ и Шевченко: «Они больше проблем создавали, чем помощи»
Вчера, 23:59
1
Мудрик раскритиковал ПДД в Лондоне: «Правила придуманы не для людей»
Вчера, 22:22
Мудрик раскрыл, сколько потратил денег на адвокатов из-за допингового скандала
Вчера, 09:59
2
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Эвертона» и «Ковентри» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ньюкасла» и «Эвертона» на победу в матче 9 тура
1 ноября
Грилиш ушел в новый запой
1 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+