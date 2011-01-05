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АПЛ 2026/2027
Эвертон - Тоттенхэм
Эвертон - Тоттенхэм: обзор матча 05 января 2011
Эвертон
05.01.2011, среда, 23:00
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
2 : 1
Завершен
Тоттенхэм
3'
Л. Саа
76'
Ш. Коулмен
11'
Р. ван дер Ваарт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Тоттенхэм
Замена
Д. Родуэлл
️️️️
Л. Саа
Замена
Л. Осман
️️️️
С. Пиенаар
Замена
Р. Кин
️️️️
А. Леннон
Замена
Я. Айегбени
️️️️
Д. Бэкфорд
ГОЛ! 2:1!
Ш. Коулмен
Замена
Н. Кранчар
️️️️
Г. Бэйл
Желтая карточка
Ф. Невилл
11'
ГОЛ! 1:1!
Р. ван дер Ваарт
Пас отдал
П. Крауч
ГОЛ! 1:0!
Л. Саа
Пас отдал
Л. Бэйнс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
18
Фил Невилл
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
8
Микель Артета
ОП
25
Маруан Феллайни
ЦП
10
Джермейн Бэкфорд
ЦФ
28
Луи Саа
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
10
Лука Модрич
ЦП
16
Джермэйн Дженас
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
12
Аарон Леннон
ПП
18
Гарет Бэйл
ПВ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Эвертон
82
Ян Муха
ВР
2
Тони Хибберт
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
6
Джек Родуэлл
ЦП
21
Леон Осман
ПП
28
Виктор Аничебе
ЦФ
24
Якубу Айегбени
ЦФ
Тоттенхэм
1
Стипе Плетикоса
ВР
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
7
Робби Кин
ЦФ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
3-3-2-2
1
Ховард
23
Коулмен
5
Хейтинга
25
Дистен
3
Бэйнс
8
Артета
18
Невилл
20
Пиенаар
25
Феллайни
28
Саа
10
Бэкфорд
4-3-2-1
1
Гомес
36
Галлас
21
Хаттон
20
Доусон
32
Ассу-Экотто
12
Леннон
16
Дженас
10
Модрич
18
Бэйл
8
ван дер Ваарт
15
Крауч
28
Саа
6
Родуэлл
6
Родуэлл
28
Саа
20
Пиенаар
21
Осман
21
Осман
20
Пиенаар
10
Бэкфорд
24
Айегбени
24
Айегбени
10
Бэкфорд
18
Бэйл
19
Кранчар
19
Кранчар
18
Бэйл
12
Леннон
7
Кин
7
Кин
12
Леннон
Остались в запасе
Эвертон
Тоттенхэм
82
Ян Муха
ВР
2
Тони Хибберт
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
1
Стипе Плетикоса
ВР
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
8
Уилсон Паласиос
ЦП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Остались в запасе
82
Ян Муха
ВР
2
Тони Хибберт
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Остались в запасе
1
Стипе Плетикоса
ВР
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
8
Уилсон Паласиос
ЦП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Гарри Реднапп
Статистика матча Эвертон - Тоттенхэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Ли Проберт
(Уилтшир)
Стадион:
Гудисон Парк
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