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Мариано Больячино
Статистика
Мариано Больячино - статистика
Завершил карьеру
2 июня 1980 (46)
#54 | Полузащитник
177 см | 72 кг
Уругвай | Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Кубок 2008/2009
Италия. Серия А 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кьево
34
1
3
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Палермо
1 : 3
22.05.2011
Кьево
1' - 71'
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 2
15.05.2011
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Ювентус
2 : 2
09.05.2011
Кьево
40' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
1 : 0
01.05.2011
Лечче
1' - 70'
Италия. Серия А, 34 тур
Рома
1 : 0
23.04.2011
Кьево
1' - 69'
Италия. Серия А, 33 тур
Кьево
2 : 0
17.04.2011
Болонья
1' - 67'
Италия. Серия А, 32 тур
Интер
2 : 0
09.04.2011
Кьево
1' - 77'
Италия. Серия А, 31 тур
Кьево
0 : 0
03.04.2011
Сампдория
1' - 67'
Италия. Серия А, 30 тур
Бари
1 : 2
20.03.2011
Кьево
1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Кьево
0 : 0
06.03.2011
Парма
1' - 64'
Италия. Серия А, 27 тур
Чезена
1 : 0
27.02.2011
Кьево
1' - 68'
Италия. Серия А, 26 тур
Кьево
1 : 2
20.02.2011
Милан
46' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Лацио
1 : 1
06.02.2011
Кьево
1' - 90'
64'
Италия. Серия А, 23 тур
Кьево
2 : 0
02.02.2011
Наполи
1' - 58'
Италия. Серия А, 22 тур
Брешиа
0 : 3
30.01.2011
Кьево
1' - 77'
46'
Италия. Серия А, 21 тур
Кьево
0 : 0
23.01.2011
Дженоа
1' - 71'
Италия. Серия А, 20 тур
Катания
1 : 1
16.01.2011
Кьево
1' - 77'
Италия. Серия А, 19 тур
Кьево
0 : 0
09.01.2011
Палермо
1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Удинезе
2 : 0
06.01.2011
Кьево
62' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Кьево
1 : 1
19.12.2010
Ювентус
79' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Лечче
3 : 2
12.12.2010
Кьево
1' - 90'
55'
Италия. Серия А, 14 тур
Болонья
2 : 1
08.12.2010
Кьево
24' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Кьево
2 : 2
04.12.2010
Рома
79' - 90'
83'
Италия. Серия А, 13 тур
Кьево
2 : 1
21.11.2010
Интер
85' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Сампдория
0 : 0
14.11.2010
Кьево
1' - 64'
Италия. Серия А, 11 тур
Кьево
0 : 0
10.11.2010
Бари
1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Фиорентина
1 : 0
07.11.2010
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
31.10.2010
Кьево
59' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Кьево
2 : 1
24.10.2010
Чезена
1' - 60'
Италия. Серия А, 7 тур
Милан
3 : 1
16.10.2010
Кьево
1' - 79'
Италия. Серия А, 6 тур
Кьево
0 : 0
03.10.2010
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Кьево
0 : 1
26.09.2010
Лацио
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Наполи
1 : 3
22.09.2010
Кьево
1' - 85'
Италия. Серия А, 3 тур
Кьево
0 : 1
19.09.2010
Брешиа
46' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Дженоа
1 : 3
12.09.2010
Кьево
84' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Кьево
2 : 1
29.08.2010
Катания
68' - 90'
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