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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Катания - Кьево
Катания - Кьево: обзор матча 16 января 2011
Катания
16.01.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 20 тур
1 : 1
Завершен
Кьево
29'
М. Лопес (П)
65'
С. Пеллисьер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Катания - Кьево
Замена
П. Граноче
️️️️
С. Теро
Замена
Б. Аугустин
️️️️
Д. Беллуски
Замена
М. Марколини
️️️️
М. Больячино
Желтая карточка
Ж. Фернандес
Замена
Р. Мартиньо
️️️️
С. Пеше
Замена
Д. Маскара
️️️️
К. Льяма
ГОЛ! 1:1!
С. Пеллисьер
Пас отдал
Н. Фрей
Желтая карточка
Д. Беллуски
Замена
Р. Гуана
️️️️
Л. Ригони
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Лопес
Желтая карточка
А. Мантовани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
17
Пабло Ледесма
ЦП
22
Симоне Пеше
ЦП
5
Эзекель Карбони
ЦП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
19
Кевин Констан
ЛЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
5
Давиде Манделли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
54
Мариано Больячино
АП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Катания
30
Андреа Кампаньоло
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
18
Фабио Скьякка
ЦП
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
4
Блажей Аугустин
ЦФ
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
7
Микеле Марколини
ЛП
11
Роберто Гуана
ЦП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
19
Пабло Граноче
ЦФ
4-4-2
21
Андухар
33
Капуано
26
Сильвестре
55
Беллуски
2
Сполли
19
Льяма
22
Пеше
5
Карбони
17
Ледесма
11
Лопес
10
Гомес
3-2-2-1-2
70
Соррентино
17
Мантовани
12
Цесар
5
Манделли
21
Фрей
19
Констан
6
Фернандес
30
Ригони
54
Больячино
77
Теро
31
Пеллисьер
22
Пеше
29
Мартиньо
29
Мартиньо
22
Пеше
19
Льяма
25
Маскара
25
Маскара
19
Льяма
55
Беллуски
4
Аугустин
4
Аугустин
55
Беллуски
54
Больячино
7
Марколини
7
Марколини
54
Больячино
30
Ригони
11
Гуана
11
Гуана
30
Ригони
77
Теро
19
Граноче
19
Граноче
77
Теро
Остались в запасе
Катания
Кьево
30
Андреа Кампаньоло
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
24
Адриан Риккьюти
ЦП
18
Фабио Скьякка
ЦП
18
Лоренцо Скуицци
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
9
Давиде Москарделли
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
30
Андреа Кампаньоло
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
24
Адриан Риккьюти
ЦП
18
Фабио Скьякка
ЦП
Остались в запасе
18
Лоренцо Скуицци
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
9
Давиде Москарделли
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Катания - Кьево
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Доменико Чели
(Камбобассо)
Стадион:
Анджело Массимино
Новости команд
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Катания
Кьево
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5
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2021.07.27 07:32
2
Форварда «Пизы» обвинили в расизме после фразы про «восстание рабов» в адрес темнокожего игрока
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