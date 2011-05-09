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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Кьево
Ювентус - Кьево: обзор матча 09 мая 2011
Ювентус
09.05.2011, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 36 тур
2 : 2
Завершен
Кьево
13'
А. Дель Пьеро (П)
55'
А. Матри
68'
Л. Ригони
69'
Д. Сардо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Кьево
Замена
Л. Тони
️️️️
М. Красич
Замена
Д. Манделли
️️️️
Б. Йокич
Желтая карточка
М. Красич
ГОЛ! 2:2!
Д. Сардо
ГОЛ! 2:1!
Л. Ригони
Замена
Ф. Урибе
️️️️
К. Констан
ГОЛ! 2:0!
А. Матри
Пас отдал
А. Дель Пьеро
Желтая карточка
А. Аквилани
Замена
М. Больячино
️️️️
С. Теро
Травма
С. Теро
Желтая карточка
К. Маркизио
Желтая карточка
Л. Ригони
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Дель Пьеро
13'
12'
Желтая карточка
М. Андреолли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
6
Фабио Гроссо
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
20
Альберто Аквилани
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
17
Милош Красич
ПП
10
Алессандро Дель Пьеро
(К)
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
19
Кевин Констан
ЛП
5
Боян Йокич
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
6
Желсон Фернандес
ПП
77
Сирил Теро
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
(К)
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
2
Арман Траоре
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
5
Мануэль Джиандонато
ЦП
11
Хасан Салихамиджич
ПП
18
Лука Тони
ЦФ
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
5
Давиде Манделли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
7
Микеле Марколини
ЛП
11
Роберто Гуана
ЦП
54
Мариано Больячино
АП
90
Фернандо Урибе
ЦФ
4-4-2
1
Буффон
6
Гроссо
14
Кьеллини
15
Барцальи
16
Мотта
3
Пепе
20
Аквилани
10
Маркизио
17
Красич
21
Матри
10
Дель Пьеро
4-4-2
70
Соррентино
20
Сардо
12
Цесар
3
Андреолли
17
Мантовани
6
Фернандес
5
Йокич
30
Ригони
19
Констан
31
Пеллисьер
77
Теро
17
Красич
18
Тони
18
Тони
17
Красич
19
Констан
90
Урибе
90
Урибе
19
Констан
5
Йокич
5
Манделли
5
Манделли
5
Йокич
77
Теро
54
Больячино
54
Больячино
77
Теро
Остались в запасе
Ювентус
Кьево
30
Марко Сторари
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
2
Арман Траоре
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
5
Мануэль Джиандонато
ЦП
11
Хасан Салихамиджич
ПП
Главный тренер
Луиджи Дельнери
18
Лоренцо Скуицци
ВР
21
Николас Фрей
ПЗ
7
Микеле Марколини
ЛП
11
Роберто Гуана
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
2
Арман Траоре
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
5
Мануэль Джиандонато
ЦП
11
Хасан Салихамиджич
ПП
Остались в запасе
18
Лоренцо Скуицци
ВР
21
Николас Фрей
ПЗ
7
Микеле Марколини
ЛП
11
Роберто Гуана
ЦП
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Ювентус - Кьево
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Стадион:
Стадио Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:40 (прямая)
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