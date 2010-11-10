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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Бари
Кьево - Бари: обзор матча 10 ноября 2010
Кьево
10.11.2010, среда, 22:45
Италия. Серия А, 11 тур
0 : 0
Завершен
Бари
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Бари
Желтая карточка
П. Граноче
Замена
М. Крими
️️️️
А. Гацци
Желтая карточка
А. Паризи
Замена
М. Марколини
️️️️
К. Констан
Желтая карточка
Б. Цесар
Замена
М. Ариэл Де Паула
️️️️
Д. Москарделли
Замена
Ф. Капуто
️️️️
В. Кутузов
Замена
Д. Манделли
️️️️
М. Андреолли
Желтая карточка
К. Констан
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
54
Мариано Больячино
АП
19
Пабло Граноче
ЦФ
9
Давиде Москарделли
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Бари
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
21
Алессандро Паризи
ЛЗ
13
Марко Росси
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
5
Массимо Донати
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
27
Эдгар Альварес
ПП
20
Виталий Кутузов
ЦФ
10
Пауло Баррето
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
5
Давиде Манделли
ЦЗ
7
Микеле Марколини
ЛП
11
Роберто Гуана
ЦП
77
Сирил Теро
ЦФ
83
Маркос Ариэл Де Паула
ЦФ
Бари
93
Даниэле Паделли
ВР
6
Микеле Риналди
ЦЗ
28
Джанлука Галассо
ПЗ
17
Марко Крими
ЦП
29
Никола Страмбелли
АП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
9
Франческо Капуто
ЦФ
3-2-2-1-2
70
Соррентино
19
Констан
12
Цесар
3
Андреолли
17
Мантовани
20
Сардо
6
Фернандес
30
Ригони
54
Больячино
9
Москарделли
19
Граноче
4-3-1-2
1
Жилле
14
Бельмонте
13
Росси
5
Масиелло
21
Паризи
27
Альварес
14
Гацци
5
Донати
56
Пульцетти
10
Баррето
20
Кутузов
3
Андреолли
5
Манделли
5
Манделли
3
Андреолли
19
Констан
7
Марколини
7
Марколини
19
Констан
9
Москарделли
83
Де Паула
83
Де Паула
9
Москарделли
14
Гацци
17
Крими
17
Крими
14
Гацци
20
Кутузов
9
Капуто
9
Капуто
20
Кутузов
Остались в запасе
Кьево
Бари
18
Лоренцо Скуицци
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
11
Роберто Гуана
ЦП
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
93
Даниэле Паделли
ВР
6
Микеле Риналди
ЦЗ
28
Джанлука Галассо
ПЗ
29
Никола Страмбелли
АП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
18
Лоренцо Скуицци
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
11
Роберто Гуана
ЦП
77
Сирил Теро
ЦФ
Остались в запасе
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
93
Даниэле Паделли
ВР
6
Микеле Риналди
ЦЗ
28
Джанлука Галассо
ПЗ
29
Никола Страмбелли
АП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Кьево - Бари
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Джервазони
(Мантуя)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
Новости команд
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Кьево
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