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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Ювентус
Кьево - Ювентус: обзор матча 19 декабря 2010
Кьево
19.12.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 17 тур
1 : 1
Завершен
Ювентус
90+3'
С. Пеллисьер
31'
Ф. Квальярелла
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Ювентус
ГОЛ! 1:1!
С. Пеллисьер
Пас отдал
П. Граноче
+3
+1
Замена
А. Траоре
️️️️
С. Пепе
Замена
Н. Легротталье
️️️️
М. Красич
Желтая карточка
А. Мантовани
Замена
М. Больячино
️️️️
Ж. Фернандес
Замена
Л. Скуицци
️️️️
С. Соррентино
Желтая карточка
Ж. Фернандес
Замена
П. Граноче
️️️️
М. Марколини
Замена
Х. Салихамиджич
️️️️
Ф. Квальярелла
Желтая карточка
Л. Бонуччи
Красная карточка
М. Джиандонато
Желтая карточка
Б. Цесар
Желтая карточка
Д. Манделли
+3
ГОЛ! 0:1!
Ф. Квальярелла
Пас отдал
В. Яквинта
Пенальти не реализован!
М. Марколини
16'
15'
Желтая карточка
Д. Кьеллини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
5
Давиде Манделли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
7
Микеле Марколини
ЛП
11
Роберто Гуана
(К)
ОП
19
Кевин Констан
АП
6
Желсон Фернандес
ПП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
6
Фабио Гроссо
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
(К)
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
20
Альберто Аквилани
ЦП
5
Мануэль Джиандонато
ЦП
17
Милош Красич
ПП
19
Винченцо Яквинта
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
54
Мариано Больячино
АП
77
Сирил Теро
ЦФ
83
Маркос Ариэл Де Паула
ЦФ
19
Пабло Граноче
ЦФ
Ювентус
13
Александр Маннингер
ВР
2
Арман Траоре
ЦЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
11
Хасан Салихамиджич
ПП
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
4-1-2-1-2
70
Соррентино
17
Мантовани
12
Цесар
5
Манделли
20
Сардо
11
Гуана
7
Марколини
6
Фернандес
19
Констан
31
Пеллисьер
9
Москарделли
4-4-2
30
Сторари
4
Соренсен
14
Кьеллини
19
Бонуччи
6
Гроссо
17
Красич
20
Аквилани
5
Джиандонато
3
Пепе
27
Квальярелла
19
Яквинта
70
Соррентино
18
Скуицци
18
Скуицци
70
Соррентино
6
Фернандес
54
Больячино
54
Больячино
6
Фернандес
7
Марколини
19
Граноче
19
Граноче
7
Марколини
3
Пепе
2
Траоре
2
Траоре
3
Пепе
17
Красич
6
Легротталье
6
Легротталье
17
Красич
27
Квальярелла
11
Салихамиджич
11
Салихамиджич
27
Квальярелла
Остались в запасе
Кьево
Ювентус
3
Марко Андреолли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
77
Сирил Теро
ЦФ
83
Маркос Ариэл Де Паула
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
13
Александр Маннингер
ВР
16
Марко Мотта
ПЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Остались в запасе
3
Марко Андреолли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
77
Сирил Теро
ЦФ
83
Маркос Ариэл Де Паула
ЦФ
Остались в запасе
13
Александр Маннингер
ВР
16
Марко Мотта
ПЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Статистика матча Кьево - Ювентус
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Мауро Бергонци
(Генуя)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 16:55 (прямая)
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