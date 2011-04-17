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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Болонья
Кьево - Болонья: обзор матча 17 апреля 2011
Кьево
17.04.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 33 тур
2 : 0
Завершен
Болонья
15'
К. Констан
83'
М. Марколини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Болонья
Замена
Н. Пульцетти
️️️️
К. Констан
ГОЛ! 2:0!
М. Марколини
Желтая карточка
Д. Портанова
Замена
М. Марколини
️️️️
М. Больячино
Замена
И. Радованович
️️️️
М. Мутарелли
Замена
Ф. Делла Рокка
️️️️
Ф. Казарини
Замена
Н. Фрей
️️️️
Д. Москарделли
Красная карточка
Л. Ригони
Замена
Р. Меджиорини
️️️️
А. Экдаль
Желтая карточка
Г. Мудингай
Желтая карточка
А. Мантовани
19'
Желтая карточка
Б. Цесар
18'
ГОЛ! 1:0!
К. Констан
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
5
Давиде Манделли
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
11
Роберто Гуана
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
54
Мариано Больячино
АП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
9
Давиде Москарделли
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Болонья
2
Эмилиано Вивиано
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
8
Альбин Экдаль
ЦП
16
Габи Мудингай
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
20
Массимо Мутарелли
АП
24
Антонио Буске
ПП
9
Марко Ди Вайо
ЦФ
Главный тренер
Альберто Малезани
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
7
Микеле Марколини
ЛП
56
Нико Пульцетти
АП
90
Фернандо Урибе
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
Болонья
21
Кристиано Лупателли
ВР
18
Вангелис Морас
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
35
Даниэле Папони
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
3-2-2-1-2
70
Соррентино
19
Констан
5
Манделли
12
Цесар
17
Мантовани
20
Сардо
11
Гуана
30
Ригони
54
Больячино
9
Москарделли
31
Пеллисьер
3-4-2-1
2
Вивиано
3
Бритос
90
Портанова
33
Рубин
24
Буске
8
Экдаль
16
Мудингай
5
Казарини
11
Рамирес
20
Мутарелли
9
Ди Вайо
9
Москарделли
21
Фрей
21
Фрей
9
Москарделли
54
Больячино
7
Марколини
7
Марколини
54
Больячино
19
Констан
56
Пульцетти
56
Пульцетти
19
Констан
20
Мутарелли
16
Радованович
16
Радованович
20
Мутарелли
5
Казарини
14
Делла Рокка
14
Делла Рокка
5
Казарини
8
Экдаль
69
Меджиорини
69
Меджиорини
8
Экдаль
Остались в запасе
Кьево
Болонья
90
Фернандо Урибе
ЦФ
18
Лоренцо Скуицци
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
21
Кристиано Лупателли
ВР
18
Вангелис Морас
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
35
Даниэле Папони
ЦФ
Главный тренер
Альберто Малезани
Остались в запасе
90
Фернандо Урибе
ЦФ
18
Лоренцо Скуицци
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
77
Сирил Теро
ЦФ
Остались в запасе
21
Кристиано Лупателли
ВР
18
Вангелис Морас
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
35
Даниэле Папони
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Альберто Малезани
Статистика матча Кьево - Болонья
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Габриэле Гава
(Конельяно Венето)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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