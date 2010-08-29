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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Катания
Кьево - Катания: обзор матча 29 августа 2010
Кьево
29.08.2010, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 1 тур
2 : 1
Завершен
Катания
14'
Д. Москарделли
83'
С. Пеллисьер (П)
22'
А. Риккьюти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Катания
Замена
Т. Моримото
️️️️
П. Альварес
Желтая карточка
Д. Маскара
ГОЛ с пенальти! 2:1!
С. Пеллисьер
Желтая карточка
П. Альварес
Замена
Р. Гуана
️️️️
М. Марколини
Замена
П. Граноче
️️️️
Д. Москарделли
Замена
М. Больячино
️️️️
С. Бентивольо
Замена
М. Антенуччи
️️️️
М. Лопес
Замена
Н. Сполли
️️️️
К. Терлицци
ГОЛ! 1:1!
А. Риккьюти
ГОЛ! 1:0!
Д. Москарделли
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
7
Микеле Марколини
ЛП
7
Симоне Бентивольо
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
10
Лусиано
ПП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
5
Эзекель Карбони
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
17
Пабло Ледесма
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
11
Роберто Гуана
ЦП
54
Мариано Больячино
АП
77
Сирил Теро
ЦФ
19
Пабло Граноче
ЦФ
Катания
30
Андреа Кампаньоло
ВР
2
Николас Сполли
ЦЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
22
Симоне Пеше
ЦП
82
Дженнаро Дельвеккио
ЦП
15
Такаюки Моримото
ЦФ
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
4-4-2
70
Соррентино
17
Мантовани
3
Андреолли
12
Цесар
20
Сардо
7
Марколини
7
Бентивольо
30
Ригони
10
Лусиано
31
Пеллисьер
9
Москарделли
4-4-2
21
Андухар
22
Альварес
88
Терлицци
26
Сильвестре
33
Капуано
24
Риккьюти
17
Ледесма
22
Иско
5
Карбони
25
Маскара
11
Лопес
7
Марколини
11
Гуана
11
Гуана
7
Марколини
7
Бентивольо
54
Больячино
54
Больячино
7
Бентивольо
9
Москарделли
19
Граноче
19
Граноче
9
Москарделли
88
Терлицци
2
Сполли
2
Сполли
88
Терлицци
22
Альварес
15
Моримото
15
Моримото
22
Альварес
11
Лопес
7
Антенуччи
7
Антенуччи
11
Лопес
Остались в запасе
Кьево
Катания
18
Лоренцо Скуицци
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
30
Андреа Кампаньоло
ВР
2
Алессандро Потенца
ПЗ
22
Симоне Пеше
ЦП
82
Дженнаро Дельвеккио
ЦП
Остались в запасе
18
Лоренцо Скуицци
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
77
Сирил Теро
ЦФ
Остались в запасе
30
Андреа Кампаньоло
ВР
2
Алессандро Потенца
ПЗ
22
Симоне Пеше
ЦП
82
Дженнаро Дельвеккио
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Кьево - Катания
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Мауро Бергонци
(Генуя)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
Новости команд
Все
Кьево
Катания
Дуглас Коста нашел новую команду в Италии
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2020.08.01 09:35
Дуглас Коста нашел новую команду в Италии
17 января
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«Кьево» ликвидирован. Клуб существовал 92 года
2021.08.22 16:45
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«Кьево» лишен профессионального статуса. Клубу 92 года
2021.07.27 07:32
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