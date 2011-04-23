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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Кьево
Рома - Кьево: обзор матча 23 апреля 2011
Рома
23.04.2011, суббота, 14:30
Италия. Серия А, 34 тур
1 : 0
Завершен
Кьево
4'
С. Перротта
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Кьево
Замена
С. Лориа
️️️️
Жуан
Травма
Жуан
Замена
П. Граноче
️️️️
К. Констан
Желтая карточка
Д. Манделли
Замена
Р. Таддеи
️️️️
Ж. Менез
Замена
М. Бриги
️️️️
С. Перротта
Замена
М. Марколини
️️️️
М. Больячино
Замена
Ф. Урибе
️️️️
Д. Москарделли
ГОЛ! 1:0!
С. Перротта
Пас отдал
Д. Де Росси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
32
Дони
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
4
Жуан
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
9
Мирко Вучинич
ЛВ
7
Давид Писарро
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
20
Симоне Перротта
АП
7
Жереми Менез
ПВ
10
Франческо Тотти
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
5
Давиде Манделли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
19
Кевин Констан
ЦП
11
Роберто Гуана
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
54
Мариано Больячино
АП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
51
Симоне Лориа
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
30
Фабио Симплисио
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
7
Микеле Марколини
ЛП
56
Нико Пульцетти
АП
90
Фернандо Урибе
ЦФ
19
Пабло Граноче
ЦФ
4-2-3-1
32
Дони
6
Риисе
4
Жуан
8
Бурдиссо
27
Кассетти
7
Писарро
16
Де Росси
9
Вучинич
20
Перротта
7
Менез
10
Тотти
4-3-1-2
70
Соррентино
20
Сардо
12
Цесар
5
Манделли
17
Мантовани
19
Констан
11
Гуана
6
Фернандес
54
Больячино
31
Пеллисьер
9
Москарделли
4
Жуан
51
Лориа
51
Лориа
4
Жуан
20
Перротта
4
Бриги
4
Бриги
20
Перротта
7
Менез
11
Таддеи
11
Таддеи
7
Менез
9
Москарделли
90
Урибе
90
Урибе
9
Москарделли
54
Больячино
7
Марколини
7
Марколини
54
Больячино
19
Констан
19
Граноче
19
Граноче
19
Констан
Остались в запасе
Рома
Кьево
18
Богдан Лобонц
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
30
Фабио Симплисио
ЦП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
18
Лоренцо Скуицци
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
56
Нико Пульцетти
АП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
18
Богдан Лобонц
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
30
Фабио Симплисио
ЦП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Остались в запасе
18
Лоренцо Скуицци
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
56
Нико Пульцетти
АП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Рома - Кьево
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 14:25 (прямая)
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