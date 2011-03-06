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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Парма
Кьево - Парма: обзор матча 06 марта 2011
Кьево
06.03.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 28 тур
0 : 0
Завершен
Парма
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Парма
Желтая карточка
М. Гобби
Замена
М. Гобби
️️️️
Р. Палладино
Замена
Ф. Урибе
️️️️
Д. Манделли
Замена
Р. Фелчер
️️️️
Д. Галлоппа
Вторая желтая
Г. Палетта
Желтая карточка
Ф. Валиани
Замена
К. Констан
️️️️
М. Больячино
Замена
М. Марколини
️️️️
Р. Гуана
Желтая карточка
Г. Палетта
Желтая карточка
Л. Ригони
Желтая карточка
Б. Йокич
19'
Замена
В. Божинов
️️️️
Амаури
17'
Желтая карточка
К. Дзаккардо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
5
Давиде Манделли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
11
Роберто Гуана
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
54
Мариано Больячино
АП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
4
Стефано Морроне
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
80
Франческо Валиани
ПП
11
Амаури
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
7
Микеле Марколини
ЛП
90
Фернандо Урибе
ЦФ
9
Давиде Москарделли
ЦФ
Парма
1
Никола Паварини
ВР
29
Рольф Фелчер
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
77
Зе Эдуардо
ЦП
86
Валерий Божинов
ЦФ
3-2-2-1-2
70
Соррентино
5
Йокич
3
Андреолли
5
Манделли
17
Мантовани
20
Сардо
11
Гуана
30
Ригони
54
Больячино
77
Теро
31
Пеллисьер
3-5-2
83
Миранте
5
Дзаккардо
29
Палетта
6
Лукарелли
80
Валиани
14
Галлоппа
4
Морроне
21
Джемаили
32
Модесто
17
Палладино
11
Амаури
5
Манделли
90
Урибе
90
Урибе
5
Манделли
54
Больячино
19
Констан
19
Констан
54
Больячино
11
Гуана
7
Марколини
7
Марколини
11
Гуана
14
Галлоппа
29
Фелчер
29
Фелчер
14
Галлоппа
17
Палладино
18
Гобби
18
Гобби
17
Палладино
11
Амаури
86
Божинов
86
Божинов
11
Амаури
Остались в запасе
Кьево
Парма
18
Лоренцо Скуицци
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
9
Давиде Москарделли
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
1
Никола Паварини
ВР
77
Зе Эдуардо
ЦП
Главный тренер
Паскуале Марино
Остались в запасе
18
Лоренцо Скуицци
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
9
Давиде Москарделли
ЦФ
Остались в запасе
1
Никола Паварини
ВР
77
Зе Эдуардо
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Паскуале Марино
Статистика матча Кьево - Парма
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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