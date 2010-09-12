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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Кьево
Дженоа - Кьево: обзор матча 12 сентября 2010
Дженоа
12.09.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 2 тур
1 : 3
Завершен
Кьево
6'
М. Дестро
45'
Д. Москарделли
56'
М. Марколини
74'
С. Пеллисьер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Кьево
Замена
М. Больячино
️️️️
С. Бентивольо
Замена
Г. Рудольф
️️️️
М. Дестро
ГОЛ! 1:3!
С. Пеллисьер
Замена
М. Велозу
️️️️
О. Миланетто
Замена
П. Граноче
️️️️
Д. Москарделли
Замена
Ж. Фернандес
️️️️
М. Марколини
ГОЛ! 1:2!
М. Марколини
Желтая карточка
О. Миланетто
Замена
Х. Харджа
️️️️
А. Раноккия
ГОЛ! 1:1!
Д. Москарделли
Желтая карточка
Б. Цесар
ГОЛ! 1:0!
М. Дестро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
82
Эдуарду
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
13
Каха Каладзе
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
0
Омар Миланетто
ЦП
7
Марко Росси
ПП
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
7
Микеле Марколини
ЛП
7
Симоне Бентивольо
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
10
Лусиано
ПП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Дженоа
73
Алессио Скарпи
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
15
Чико
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
13
Хуссин Харджа
ЦП
14
Гергели Рудольф
ЦФ
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
5
Давиде Манделли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
11
Роберто Гуана
ЦП
54
Мариано Больячино
АП
19
Пабло Граноче
ЦФ
3-2-2-3
82
Эдуарду
13
Раноккия
13
Рафинья
4
Кришито
13
Каладзе
3
Дайнелли
0
Миланетто
7
Росси
21
Дестро
8
Паласио
10
Скулли
4-4-2
70
Соррентино
20
Сардо
12
Цесар
3
Андреолли
17
Мантовани
10
Лусиано
7
Бентивольо
30
Ригони
7
Марколини
31
Пеллисьер
9
Москарделли
0
Миланетто
44
Велозу
44
Велозу
0
Миланетто
13
Раноккия
13
Харджа
13
Харджа
13
Раноккия
21
Дестро
14
Рудольф
14
Рудольф
21
Дестро
7
Марколини
6
Фернандес
6
Фернандес
7
Марколини
7
Бентивольо
54
Больячино
54
Больячино
7
Бентивольо
9
Москарделли
19
Граноче
19
Граноче
9
Москарделли
Остались в запасе
Дженоа
Кьево
73
Алессио Скарпи
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
15
Чико
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
18
Лоренцо Скуицци
ВР
5
Давиде Манделли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
11
Роберто Гуана
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
73
Алессио Скарпи
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
15
Чико
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
Остались в запасе
18
Лоренцо Скуицци
ВР
5
Давиде Манделли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
11
Роберто Гуана
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Дженоа - Кьево
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Никола Пьерпаоли
(Флоренция)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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