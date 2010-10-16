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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Кьево
Милан - Кьево: обзор матча 16 октября 2010
Милан
16.10.2010, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 7 тур
3 : 1
Завершен
Кьево
17'
Пато
30'
Пато
90+3'
Робиньо
72'
З. Ибрагимович (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Кьево
ГОЛ! 3:1!
Робиньо
Пас отдал
Роналдиньо
+3
Замена
Д. Москарделли
️️️️
М. Больячино
Замена
К. Боатенг
️️️️
К. Зеедорф
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
З. Ибрагимович
Пас отдал
С. Пеллисьер
Замена
Робиньо
️️️️
Пато
Замена
Д. Бонера
️️️️
Т. Силва
Травма
Т. Силва
Желтая карточка
К. Констан
Замена
Ж. Фернандес
️️️️
С. Бентивольо
Замена
С. Теро
️️️️
П. Граноче
Желтая карточка
С. Бентивольо
ГОЛ! 2:0!
Пато
Пас отдал
З. Ибрагимович
Желтая карточка
П. Граноче
Желтая карточка
Д. Гаттузо
20'
ГОЛ! 1:0!
Пато
Пас отдал
З. Ибрагимович
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
13
Алессандро Неста
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
19
Джанлука Дзамбротта
ПЗ
49
Роналдиньо
ЛВ
10
Кларенс Зеедорф
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
8
Дженнаро Гаттузо
(К)
ЦП
12
Пато
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
19
Кевин Констан
ЛП
30
Лука Ригони
ОП
54
Мариано Больячино
АП
7
Симоне Бентивольо
ПП
31
Серджио Пеллисьер
(К)
ЦФ
19
Пабло Граноче
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Милан
32
Марко Амелия
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
20
Матье Фламини
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
70
Робиньо
ЦФ
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
5
Давиде Манделли
ЦЗ
7
Микеле Марколини
ЛП
0
Эмануэле Д'Анна
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
77
Сирил Теро
ЦФ
9
Давиде Москарделли
ЦФ
4-3-2-1
32
Аббьяти
7
Антонини
13
Неста
3
Силва
19
Дзамбротта
10
Зеедорф
21
Пирло
8
Гаттузо
49
Роналдиньо
12
Пато
11
Ибрагимович
4-1-2-1-2
70
Соррентино
21
Фрей
3
Андреолли
12
Цесар
17
Мантовани
30
Ригони
7
Бентивольо
19
Констан
54
Больячино
19
Граноче
31
Пеллисьер
3
Силва
23
Бонера
23
Бонера
3
Силва
10
Зеедорф
27
Боатенг
27
Боатенг
10
Зеедорф
12
Пато
70
Робиньо
70
Робиньо
12
Пато
7
Бентивольо
6
Фернандес
6
Фернандес
7
Бентивольо
19
Граноче
77
Теро
77
Теро
19
Граноче
54
Больячино
9
Москарделли
9
Москарделли
54
Больячино
Остались в запасе
Милан
Кьево
32
Марко Амелия
ВР
20
Иньяцио Абате
ПЗ
20
Матье Фламини
ЦП
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
0
Эмануэле Д'Анна
ЦП
18
Лоренцо Скуицци
ВР
5
Давиде Манделли
ЦЗ
7
Микеле Марколини
ЛП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
20
Иньяцио Абате
ПЗ
20
Матье Фламини
ЦП
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
Остались в запасе
0
Эмануэле Д'Анна
ЦП
18
Лоренцо Скуицци
ВР
5
Давиде Манделли
ЦЗ
7
Микеле Марколини
ЛП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Милан - Кьево
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Джервазони
(Мантуя)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Посещаемость:
49000 из 81277 зрителей (60%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 19:55 (прямая)
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