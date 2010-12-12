Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лечче - Кьево
Лечче - Кьево: обзор матча 12 декабря 2010
Лечче
12.12.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 16 тур
3 : 2
Завершен
Кьево
16'
Э. Офере
45'
И. Пьятти
69'
И. Пьятти
55'
М. Больячино
90'
Д. Манделли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лечче - Кьево
Желтая карточка
Р. Оливера
ГОЛ! 3:2!
Д. Манделли
Желтая карточка
Э. Офере
Замена
А. Рисполи
️️️️
И. Пьятти
Замена
Д. Месба
️️️️
Д. Мунари
Замена
Д. Вивес
️️️️
Г. Джиакомацци
Замена
М. Ариэл Де Паула
️️️️
К. Констан
Желтая карточка
Л. Ригони
ГОЛ! 3:1!
И. Пьятти
Замена
Д. Манделли
️️️️
Б. Цесар
Желтая карточка
Б. Цесар
ГОЛ! 2:1!
М. Больячино
Желтая карточка
А. Розати
Желтая карточка
С. Пеллисьер
Замена
Д. Москарделли
️️️️
П. Граноче
ГОЛ! 2:0!
И. Пьятти
Пас отдал
Д. Мунари
ГОЛ! 1:0!
Э. Офере
Пас отдал
Р. Оливера
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лечче
21
Антонио Розати
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
14
Фабиано
ЦЗ
3
Густаво
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
9
Эдвард Офере
ЛП
83
Рубен Оливера
ЦП
29
Гильермо Джиакомацци
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
10
Игнасио Пьятти
ЦП
10
Давид Ди Микеле
ЦФ
Главный тренер
Луиджи де Канио
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
5
Боян Йокич
ЛЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
54
Мариано Больячино
АП
19
Пабло Граноче
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Лечче
81
Массимилиано Бенасси
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
13
Симоне Сини
ЦЗ
5
Джузеппе Вивес
ЦП
20
Карлос Гроссмюллер
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
27
Жеда
ЦФ
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
5
Давиде Манделли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
11
Роберто Гуана
ЦП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
83
Маркос Ариэл Де Паула
ЦФ
4-5-1
21
Розати
28
Бривио
14
Фабиано
3
Густаво
2
Донати
9
Офере
29
Джиакомацци
11
Мунари
10
Пьятти
83
Оливера
10
Ди Микеле
3-2-2-1-2
70
Соррентино
19
Констан
12
Цесар
3
Андреолли
21
Фрей
5
Йокич
6
Фернандес
30
Ригони
54
Больячино
31
Пеллисьер
19
Граноче
11
Мунари
15
Месба
15
Месба
11
Мунари
29
Джиакомацци
5
Вивес
5
Вивес
29
Джиакомацци
10
Пьятти
3
Рисполи
3
Рисполи
10
Пьятти
12
Цесар
5
Манделли
5
Манделли
12
Цесар
19
Граноче
9
Москарделли
9
Москарделли
19
Граноче
19
Констан
83
Де Паула
83
Де Паула
19
Констан
Остались в запасе
Лечче
Кьево
81
Массимилиано Бенасси
ВР
13
Симоне Сини
ЦЗ
20
Карлос Гроссмюллер
ЦП
27
Жеда
ЦФ
Главный тренер
Луиджи де Канио
18
Лоренцо Скуицци
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
11
Роберто Гуана
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
81
Массимилиано Бенасси
ВР
13
Симоне Сини
ЦЗ
20
Карлос Гроссмюллер
ЦП
27
Жеда
ЦФ
Остались в запасе
18
Лоренцо Скуицци
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
11
Роберто Гуана
ЦП
Главный тренер
Луиджи де Канио
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Лечче - Кьево
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Виа Дель Маре
Новости команд
Все
Лечче
Кьево
«Торино» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Торино» и «Лечче» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лечче» и «Дженоа» на победу в матче 10-го тура
31 октября
«Фрозиноне» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 октября 2026
29 октября
«Торино» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Торино» и «Лечче» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лечче» и «Дженоа» на победу в матче 10-го тура
31 октября
«Фрозиноне» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 октября 2026
29 октября
Дуглас Коста нашел новую команду в Италии
17 января
1
«Кьево» ликвидирован. Клуб существовал 92 года
2021.08.22 16:45
5
«Кьево» лишен профессионального статуса. Клубу 92 года
2021.07.27 07:32
2
Форварда «Пизы» обвинили в расизме после фразы про «восстание рабов» в адрес темнокожего игрока
2020.12.23 13:53
4
Определились участники плей-офф за выход в Серию А
2020.08.01 09:35
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+