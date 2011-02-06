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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Кьево
Лацио - Кьево: обзор матча 06 февраля 2011
Лацио
06.02.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 24 тур
1 : 1
Завершен
Кьево
45+3'
Эрнанес
64'
Б. Цесар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Кьево
Желтая карточка
Ж. Фернандес
Желтая карточка
Н. Пульцетти
Желтая карточка
А. Мантовани
Замена
С. Маури
️️️️
М. Сарате
Замена
С. Мореро
️️️️
Д. Сардо
Замена
Д. Скулли
️️️️
Эрнанес
ГОЛ! 1:1!
Б. Цесар
Пас отдал
М. Больячино
Замена
Н. Пульцетти
️️️️
Р. Гуана
Желтая карточка
Л. Козак
Замена
С. Теро
️️️️
Д. Москарделли
ГОЛ! 1:0!
Эрнанес
+3
Желтая карточка
Д. Москарделли
Желтая карточка
Д. Бьява
Замена
Л. Скалони
️️️️
Ш. Раду
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
16
Фернандо Муслера
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
3
Андре Диас
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
23
Марко Брешиано
ЛП
10
Эрнанес
ЦП
32
Кристиан Брокки
ЦП
27
Матузалем
ЦП
9
Мауро Сарате
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
11
Роберто Гуана
ЦП
54
Мариано Больячино
АП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
9
Давиде Москарделли
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Лацио
46
Томмазо Берни
ВР
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
6
Стефано Маури
ЛП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
30
Лука Ригони
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
19
Пабло Граноче
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
4-4-2
16
Муслера
26
Раду
3
Андре Диас
20
Бьява
2
Лихтштайнер
23
Брешиано
32
Брокки
27
Матузалем
10
Эрнанес
18
Козак
9
Сарате
3-2-2-1-2
70
Соррентино
21
Фрей
5
Йокич
12
Цесар
20
Сардо
17
Мантовани
6
Фернандес
11
Гуана
54
Больячино
9
Москарделли
31
Пеллисьер
26
Раду
5
Скалони
5
Скалони
26
Раду
9
Сарате
6
Маури
6
Маури
9
Сарате
10
Эрнанес
10
Скулли
10
Скулли
10
Эрнанес
20
Сардо
19
Мореро
19
Мореро
20
Сардо
11
Гуана
56
Пульцетти
56
Пульцетти
11
Гуана
9
Москарделли
77
Теро
77
Теро
9
Москарделли
Остались в запасе
Лацио
Кьево
46
Томмазо Берни
ВР
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
24
Кристиан Ледесма
ЦП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Рейя
18
Лоренцо Скуицци
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
30
Лука Ригони
ЦП
19
Пабло Граноче
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
46
Томмазо Берни
ВР
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
24
Кристиан Ледесма
ЦП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
Остались в запасе
18
Лоренцо Скуицци
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
30
Лука Ригони
ЦП
19
Пабло Граноче
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Лацио - Кьево
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Леонардо Баракани
(Флоренция)
Стадион:
Олимпико
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