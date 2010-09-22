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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Кьево
Наполи - Кьево: обзор матча 22 сентября 2010
Наполи
22.09.2010, среда, 22:45
Италия. Серия А, 4 тур
1 : 3
Завершен
Кьево
9'
П. Каннаваро
22'
С. Пеллисьер
58'
Ж. Фернандес
74'
С. Пеллисьер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Кьево
Замена
Д. Сардо
️️️️
М. Больячино
Замена
Н. Думитру
️️️️
К. Маджо
Замена
С. Теро
️️️️
С. Пеллисьер
ГОЛ! 1:3!
С. Пеллисьер
Желтая карточка
Ж. Фернандес
Желтая карточка
П. Каннаваро
Замена
Х. Соса
️️️️
В. Гаргано
ГОЛ! 1:2!
Ж. Фернандес
Замена
Ж. Фернандес
️️️️
К. Констан
ГОЛ! 1:1!
С. Пеллисьер
ГОЛ! 1:0!
П. Каннаваро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
17
Марек Гамшик
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
7
Симоне Бентивольо
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
54
Мариано Больячино
АП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
19
Пабло Граноче
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Наполи
0
Дженнаро Йеццо
ВР
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
18
Камило Суньига
ЛП
3
Луиджи Витале
ЛП
7
Хосе Соса
ЦП
12
Николао Думитру
ЦФ
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
5
Давиде Манделли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
77
Сирил Теро
ЦФ
9
Давиде Москарделли
ЦФ
3-5-2
16
Де Санктис
28
Каннаваро
14
Кампаньяро
2
Грава
3
Доссена
17
Гамшик
5
Гаргано
24
Пациенца
11
Маджо
10
Кавани
22
Лавесси
3-2-2-1-2
70
Соррентино
19
Констан
12
Цесар
3
Андреолли
21
Фрей
17
Мантовани
7
Бентивольо
30
Ригони
54
Больячино
19
Граноче
31
Пеллисьер
5
Гаргано
7
Соса
7
Соса
5
Гаргано
11
Маджо
12
Думитру
12
Думитру
11
Маджо
54
Больячино
20
Сардо
20
Сардо
54
Больячино
19
Констан
6
Фернандес
6
Фернандес
19
Констан
31
Пеллисьер
77
Теро
77
Теро
31
Пеллисьер
Остались в запасе
Наполи
Кьево
0
Дженнаро Йеццо
ВР
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
18
Камило Суньига
ЛП
3
Луиджи Витале
ЛП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
18
Лоренцо Скуицци
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
5
Давиде Манделли
ЦЗ
9
Давиде Москарделли
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
0
Дженнаро Йеццо
ВР
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
18
Камило Суньига
ЛП
3
Луиджи Витале
ЛП
Остались в запасе
18
Лоренцо Скуицци
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
5
Давиде Манделли
ЦЗ
9
Давиде Москарделли
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Наполи - Кьево
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Джанночаро
(Лечче)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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