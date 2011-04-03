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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Сампдория
Кьево - Сампдория: обзор матча 03 апреля 2011
Кьево
03.04.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 31 тур
0 : 0
Завершен
Сампдория
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Сампдория
Замена
С. Губерти
️️️️
М. Маккароне
Желтая карточка
Ф. Урибе
Замена
Ж. Лацко
️️️️
Р. Циглер
Замена
Ф. Урибе
️️️️
М. Больячино
Замена
М. Марколини
️️️️
Л. Ригони
Желтая карточка
Д. Биабиани
Замена
Д. Биабиани
️️️️
Н. Поцци
Замена
Б. Цесар
️️️️
Б. Йокич
Желтая карточка
Р. Гуана
Желтая карточка
Д. Москарделли
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
5
Боян Йокич
ЛЗ
5
Давиде Манделли
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
11
Роберто Гуана
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
54
Мариано Больячино
АП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
9
Давиде Москарделли
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Сампдория
23
Джанлука Курчи
ВР
17
Стефано Луккини
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
14
Массимо Вольта
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
27
Даниэле Дессена
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
9
Никола Поцци
ЦФ
7
Массимо Маккароне
ЦФ
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
7
Микеле Марколини
ЛП
56
Нико Пульцетти
АП
90
Фернандо Урибе
ЦФ
19
Пабло Граноче
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
Сампдория
1
Анжело Да Кошта
ВР
86
Жолт Лацко
ЛЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
8
Стефано Губерти
ЛП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
9
Федерико Македа
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
3-2-2-1-2
70
Соррентино
19
Констан
5
Манделли
3
Андреолли
5
Йокич
20
Сардо
11
Гуана
30
Ригони
54
Больячино
9
Москарделли
31
Пеллисьер
4-4-2
23
Курчи
5
Гастальделло
14
Вольта
3
Циглер
17
Луккини
27
Дессена
17
Паломбо
15
Поли
70
Маннини
7
Маккароне
9
Поцци
54
Больячино
90
Урибе
90
Урибе
54
Больячино
5
Йокич
12
Цесар
12
Цесар
5
Йокич
30
Ригони
7
Марколини
7
Марколини
30
Ригони
3
Циглер
86
Лацко
86
Лацко
3
Циглер
7
Маккароне
8
Губерти
8
Губерти
7
Маккароне
9
Поцци
14
Биабиани
14
Биабиани
9
Поцци
Остались в запасе
Кьево
Сампдория
18
Лоренцо Скуицци
ВР
56
Нико Пульцетти
АП
19
Пабло Граноче
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
1
Анжело Да Кошта
ВР
6
Лучано Дзаури
ПЗ
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
9
Федерико Македа
ЦФ
Остались в запасе
18
Лоренцо Скуицци
ВР
56
Нико Пульцетти
АП
19
Пабло Граноче
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
Остались в запасе
1
Анжело Да Кошта
ВР
6
Лучано Дзаури
ПЗ
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
9
Федерико Македа
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Кьево - Сампдория
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Бриги
(Чезена)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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