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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Лацио
Кьево - Лацио: обзор матча 26 сентября 2010
Кьево
26.09.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 5 тур
0 : 1
Завершен
Лацио
69'
М. Сарате
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Лацио
Желтая карточка
Ф. Муслера
Желтая карточка
К. Констан
Желтая карточка
С. Соррентино
Замена
Г. Стендардо
️️️️
Эрнанес
Замена
С. Теро
️️️️
С. Бентивольо
Замена
К. Ледесма
️️️️
М. Сарате
Замена
М. Брешиано
️️️️
К. Брокки
Желтая карточка
Ш. Раду
Желтая карточка
П. Граноче
ГОЛ! 0:1!
М. Сарате
Желтая карточка
С. Маури
Замена
К. Констан
️️️️
М. Марколини
Желтая карточка
М. Марколини
Замена
П. Граноче
️️️️
С. Пеллисьер
Желтая карточка
С. Бентивольо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
7
Микеле Марколини
ЛП
30
Лука Ригони
ЦП
7
Симоне Бентивольо
ЦП
54
Мариано Больячино
АП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Лацио
16
Фернандо Муслера
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
3
Андре Диас
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
6
Стефано Маури
ЛП
27
Матузалем
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
32
Кристиан Брокки
ЦП
9
Мауро Сарате
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
5
Боян Йокич
ЛЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
77
Сирил Теро
ЦФ
19
Пабло Граноче
ЦФ
Лацио
46
Томмазо Берни
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
23
Марко Брешиано
ЛП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
18
Томмазо Рокки
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
4-3-1-2
70
Соррентино
17
Мантовани
3
Андреолли
12
Цесар
21
Фрей
7
Марколини
7
Бентивольо
30
Ригони
54
Больячино
31
Пеллисьер
9
Москарделли
4-4-2
16
Муслера
2
Лихтштайнер
20
Бьява
3
Андре Диас
26
Раду
27
Матузалем
10
Эрнанес
32
Брокки
6
Маури
10
Флоккари
9
Сарате
7
Марколини
19
Констан
19
Констан
7
Марколини
7
Бентивольо
77
Теро
77
Теро
7
Бентивольо
31
Пеллисьер
19
Граноче
19
Граноче
31
Пеллисьер
10
Эрнанес
2
Стендардо
2
Стендардо
10
Эрнанес
32
Брокки
23
Брешиано
23
Брешиано
32
Брокки
9
Сарате
24
Ледесма
24
Ледесма
9
Сарате
Остались в запасе
Кьево
Лацио
18
Лоренцо Скуицци
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
46
Томмазо Берни
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
18
Томмазо Рокки
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Остались в запасе
18
Лоренцо Скуицци
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
Остались в запасе
46
Томмазо Берни
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
18
Томмазо Рокки
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Статистика матча Кьево - Лацио
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Стадион:
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