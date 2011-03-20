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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Бари - Кьево
Бари - Кьево: обзор матча 20 марта 2011
Бари
20.03.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 30 тур
1 : 2
Завершен
Кьево
41'
А. Геззаль (П)
38'
С. Пеллисьер
49'
Д. Москарделли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бари - Кьево
Желтая карточка
К. Констан
Замена
Ф. Урибе
️️️️
С. Пеллисьер
Замена
Х. Игнасио Кастильо
️️️️
Г. Рудольф
Замена
Э. Альварес
️️️️
П. Кодря
Замена
С. Окака-Чука
️️️️
Э. Хусеклепп
Замена
Л. Ригони
️️️️
Р. Гуана
ГОЛ! 1:2!
Д. Москарделли
Замена
Д. Сардо
️️️️
Н. Фрей
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Геззаль
ГОЛ! 0:1!
С. Пеллисьер
Желтая карточка
М. Росси
20'
Желтая карточка
Ж. Фернандес
Желтая карточка
Р. Гуана
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бари
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
13
Марко Росси
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
7
Симоне Бентивольо
ЦП
4
Серхио Альмирон
ЦП
5
Пол Кодря
ЦП
14
Гергели Рудольф
ЦФ
10
Эрик Хусеклепп
ЦФ
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
19
Кевин Констан
ЛЗ
5
Давиде Манделли
ЦЗ
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
11
Роберто Гуана
ЦП
54
Мариано Больячино
АП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
9
Давиде Москарделли
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Бари
93
Даниэле Паделли
ВР
6
Микеле Риналди
ЦЗ
5
Массимо Донати
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
27
Эдгар Альварес
ПП
9
Хосе Игнасио Кастильо
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
7
Микеле Марколини
ЛП
30
Лука Ригони
ЦП
90
Фернандо Урибе
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
19
Пабло Граноче
ЦФ
4-3-3
1
Жилле
5
Масиелло
15
Глик
13
Росси
14
Бельмонте
7
Бентивольо
4
Альмирон
5
Кодря
5
Геззаль
10
Хусеклепп
14
Рудольф
3-2-2-1-2
70
Соррентино
5
Йокич
5
Манделли
19
Мореро
21
Фрей
19
Констан
6
Фернандес
11
Гуана
54
Больячино
9
Москарделли
31
Пеллисьер
5
Кодря
27
Альварес
27
Альварес
5
Кодря
14
Рудольф
9
Кастильо
9
Кастильо
14
Рудольф
10
Хусеклепп
77
Окака-Чука
77
Окака-Чука
10
Хусеклепп
31
Пеллисьер
90
Урибе
90
Урибе
31
Пеллисьер
21
Фрей
20
Сардо
20
Сардо
21
Фрей
11
Гуана
30
Ригони
30
Ригони
11
Гуана
Остались в запасе
Бари
Кьево
93
Даниэле Паделли
ВР
6
Микеле Риналди
ЦЗ
5
Массимо Донати
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
18
Лоренцо Скуицци
ВР
7
Микеле Марколини
ЛП
77
Сирил Теро
ЦФ
19
Пабло Граноче
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
6
Микеле Риналди
ЦЗ
5
Массимо Донати
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
Остались в запасе
18
Лоренцо Скуицци
ВР
7
Микеле Марколини
ЛП
77
Сирил Теро
ЦФ
19
Пабло Граноче
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Бари - Кьево
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Джервазони
(Мантуя)
Стадион:
Сан Никола
Новости команд
Все
Бари
Кьево
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1
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