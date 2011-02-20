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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Милан
Кьево - Милан: обзор матча 20 февраля 2011
Кьево
20.02.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 26 тур
1 : 2
Завершен
Милан
61'
Ж. Фернандес
24'
Робиньо
84'
Пато
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Милан
Вторая желтая
Б. Цесар
Желтая карточка
Пато
ГОЛ! 1:2!
Пато
Пас отдал
Д. Гаттузо
Замена
Д. Москарделли
️️️️
С. Теро
Замена
К. Боатенг
️️️️
А. Меркель
Замена
Б. Йокич
️️️️
К. Констан
Желтая карточка
Л. Ригони
Замена
Пато
️️️️
А. Кассано
ГОЛ! 1:1!
Ж. Фернандес
Пас отдал
К. Констан
Желтая карточка
С. Мореро
Замена
М. Больячино
️️️️
Н. Пульцетти
Замена
М. Оддо
️️️️
Л. Антонини
ГОЛ! 0:1!
Робиньо
Пас отдал
З. Ибрагимович
Желтая карточка
Б. Цесар
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
30
Лука Ригони
ОП
19
Кевин Констан
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
77
Сирил Теро
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
(К)
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
13
Алессандро Неста
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
6
Марк ван Боммел
ОП
21
Александер Меркель
ЦП
8
Дженнаро Гаттузо
(К)
ЦП
70
Робиньо
АП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
8
Милош Димитриевич
ЦП
54
Мариано Больячино
АП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
19
Пабло Граноче
ЦФ
Милан
32
Марко Амелия
ВР
33
Марио Йепес
ЦЗ
30
Массимо Оддо
ПЗ
20
Матье Фламини
ЦП
10
Кларенс Зеедорф
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
12
Пато
ЦФ
4-1-2-1-2
70
Соррентино
17
Мантовани
19
Мореро
12
Цесар
21
Фрей
30
Ригони
19
Констан
6
Фернандес
56
Пульцетти
31
Пеллисьер
77
Теро
4-1-2-1-2
32
Аббьяти
20
Абате
3
Силва
13
Неста
7
Антонини
6
ван Боммел
21
Меркель
8
Гаттузо
70
Робиньо
99
Кассано
11
Ибрагимович
19
Констан
5
Йокич
5
Йокич
19
Констан
56
Пульцетти
54
Больячино
54
Больячино
56
Пульцетти
77
Теро
9
Москарделли
9
Москарделли
77
Теро
7
Антонини
30
Оддо
30
Оддо
7
Антонини
21
Меркель
27
Боатенг
27
Боатенг
21
Меркель
99
Кассано
12
Пато
12
Пато
99
Кассано
Остались в запасе
Кьево
Милан
8
Милош Димитриевич
ЦП
18
Лоренцо Скуицци
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
19
Пабло Граноче
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
32
Марко Амелия
ВР
33
Марио Йепес
ЦЗ
20
Матье Фламини
ЦП
10
Кларенс Зеедорф
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
8
Милош Димитриевич
ЦП
18
Лоренцо Скуицци
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
19
Пабло Граноче
ЦФ
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
33
Марио Йепес
ЦЗ
20
Матье Фламини
ЦП
10
Кларенс Зеедорф
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Кьево - Милан
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 16:55 (прямая)
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