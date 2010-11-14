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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Кьево
Сампдория - Кьево: обзор матча 14 ноября 2010
Сампдория
14.11.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 12 тур
0 : 0
Завершен
Кьево
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Кьево
Желтая карточка
Г. Марилунго
Желтая карточка
М. Андреолли
Замена
П. Граноче
️️️️
С. Теро
Замена
А. Поли
️️️️
Ф. Тиссоне
Замена
Г. Марилунго
️️️️
Н. Поцци
Замена
М. Ариэл Де Паула
️️️️
Д. Москарделли
Замена
С. Бентивольо
️️️️
М. Больячино
Замена
М. Падалино
️️️️
В. Коман
Желтая карточка
М. Марколини
Желтая карточка
Д. Москарделли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
23
Джанлука Курчи
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
8
Стефано Губерти
ЛП
27
Даниэле Дессена
ЦП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
78
Владимир Коман
ЦП
9
Никола Поцци
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
5
Давиде Манделли
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
7
Микеле Марколини
ЛП
6
Желсон Фернандес
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
54
Мариано Больячино
АП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Сампдория
1
Анжело Да Кошта
ВР
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
14
Массимо Вольта
ЦЗ
15
Андреа Поли
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
4
Марко Падалино
ПП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
11
Роберто Гуана
ЦП
7
Симоне Бентивольо
ЦП
19
Пабло Граноче
ЦФ
83
Маркос Ариэл Де Паула
ЦФ
4-4-2
23
Курчи
3
Циглер
5
Гастальделло
29
Каччиаторе
17
Луккини
8
Губерти
12
Тиссоне
78
Коман
27
Дессена
11
Паццини
9
Поцци
4-3-1-2
70
Соррентино
21
Фрей
5
Манделли
3
Андреолли
5
Йокич
6
Фернандес
30
Ригони
7
Марколини
54
Больячино
77
Теро
9
Москарделли
12
Тиссоне
15
Поли
15
Поли
12
Тиссоне
78
Коман
4
Падалино
4
Падалино
78
Коман
9
Поцци
19
Марилунго
19
Марилунго
9
Поцци
54
Больячино
7
Бентивольо
7
Бентивольо
54
Больячино
77
Теро
19
Граноче
19
Граноче
77
Теро
9
Москарделли
83
Де Паула
83
Де Паула
9
Москарделли
Остались в запасе
Сампдория
Кьево
1
Анжело Да Кошта
ВР
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
14
Массимо Вольта
ЦЗ
23
Паоло Саммарко
ЦП
18
Лоренцо Скуицци
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
11
Роберто Гуана
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
1
Анжело Да Кошта
ВР
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
14
Массимо Вольта
ЦЗ
23
Паоло Саммарко
ЦП
Остались в запасе
18
Лоренцо Скуицци
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
11
Роберто Гуана
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Сампдория - Кьево
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Риккардо Пинцани
(Эмполи)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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