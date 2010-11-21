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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Интер
Кьево - Интер: обзор матча 21 ноября 2010
Кьево
21.11.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 13 тур
2 : 1
Завершен
Интер
29'
С. Пеллисьер
82'
Д. Москарделли
90+2'
С. Это'О
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Интер
+2
ГОЛ! 2:1!
С. Это'О
Замена
А. Мансини
️️️️
Д. Станкович
Замена
М. Больячино
️️️️
К. Констан
ГОЛ! 2:0!
Д. Москарделли
Пас отдал
Л. Ригони
Желтая карточка
Д. Станкович
Замена
Д. Москарделли
️️️️
С. Пеллисьер
Замена
Д. Алибек
️️️️
Д. Биабиани
Замена
Р. Гуана
️️️️
М. Марколини
Замена
Н. Обиора
️️️️
Э. Камбьяссо
Желтая карточка
Л. Ригони
+3
Травма
Д. Биабиани
Желтая карточка
И. Кордоба
Желтая карточка
Ж. Фернандес
ГОЛ! 1:0!
С. Пеллисьер
Пас отдал
Н. Фрей
Желтая карточка
С. Теро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
30
Лука Ригони
ОП
6
Желсон Фернандес
ЦП
7
Микеле Марколини
ЦП
19
Кевин Констан
АП
77
Сирил Теро
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
(К)
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
4
Хавьер Дзанетти
(К)
ЛЗ
2
Иван Кордоба
ЦЗ
2
Лусио
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
5
Деян Станкович
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
21
Горан Пандев
ЛФ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
РФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
5
Давиде Манделли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
11
Роберто Гуана
ЦП
54
Мариано Больячино
АП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
19
Пабло Граноче
ЦФ
Интер
21
Паоло Орландони
ВР
24
Нельсон Ривас
ЦЗ
0
Марко Матерацци
ЦЗ
57
Фелице Наталино
ПЗ
11
Алессандро Мансини
ЛП
40
Нванкво Обиора
ОП
7
Денис Алибек
ЦФ
4-1-2-1-2
70
Соррентино
17
Мантовани
12
Цесар
3
Андреолли
21
Фрей
30
Ригони
6
Фернандес
7
Марколини
19
Констан
31
Пеллисьер
77
Теро
4-2-1-3
12
Кастеллацци
18
Сантон
2
Кордоба
2
Лусио
4
Дзанетти
5
Станкович
91
Камбьяссо
10
Снейдер
14
Биабиани
9
Это'О
21
Пандев
7
Марколини
11
Гуана
11
Гуана
7
Марколини
19
Констан
54
Больячино
54
Больячино
19
Констан
31
Пеллисьер
9
Москарделли
9
Москарделли
31
Пеллисьер
91
Камбьяссо
40
Обиора
40
Обиора
91
Камбьяссо
5
Станкович
11
Мансини
11
Мансини
5
Станкович
14
Биабиани
7
Алибек
7
Алибек
14
Биабиани
Остались в запасе
Кьево
Интер
18
Лоренцо Скуицци
ВР
5
Давиде Манделли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
19
Пабло Граноче
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
21
Паоло Орландони
ВР
24
Нельсон Ривас
ЦЗ
0
Марко Матерацци
ЦЗ
57
Фелице Наталино
ПЗ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
18
Лоренцо Скуицци
ВР
5
Давиде Манделли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
19
Пабло Граноче
ЦФ
Остались в запасе
21
Паоло Орландони
ВР
24
Нельсон Ривас
ЦЗ
0
Марко Матерацци
ЦЗ
57
Фелице Наталино
ПЗ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Кьево - Интер
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
Посещаемость:
19000 из 38402 зрителей (49%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 16:55 (прямая)
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