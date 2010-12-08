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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Кьево
Болонья - Кьево: обзор матча 08 декабря 2010
Болонья
08.12.2010, среда, 17:00
Италия. Серия А, 14 тур
2 : 1
Завершен
Кьево
40'
М. Бритос
90+3'
М. Ди Вайо
49'
Б. Цесар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Кьево
ГОЛ! 2:1!
М. Ди Вайо
Пас отдал
В. Морас
+3
Замена
С. Бентивольо
️️️️
Р. Гуана
Замена
Р. Меджиорини
️️️️
Х. Хименес
Замена
Л. Силигарди
️️️️
Г. Мудингай
Замена
П. Граноче
️️️️
Д. Москарделли
Желтая карточка
М. Марколини
ГОЛ! 1:1!
Б. Цесар
Пас отдал
М. Марколини
ГОЛ! 1:0!
М. Бритос
Желтая карточка
Д. Сардо
Замена
Ф. Казарини
️️️️
Д. Перес
Замена
М. Больячино
️️️️
К. Констан
Желтая карточка
Л. Ригони
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
2
Эмилиано Вивиано
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
28
Андреа Эспозито
ЦЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
15
Диего Перес
ЦП
16
Габи Мудингай
ЦП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
77
Хенри Хименес
ЦФ
9
Марко Ди Вайо
ЦФ
Главный тренер
Франко Коломба
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
7
Микеле Марколини
ЛП
30
Лука Ригони
ЦП
11
Роберто Гуана
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
9
Давиде Москарделли
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Болонья
21
Кристиано Лупателли
ВР
3
Николо Черубин
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
21
Рене Крхин
ЦП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
26
Лука Силигарди
ЦФ
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
5
Давиде Манделли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
7
Симоне Бентивольо
ЦП
54
Мариано Больячино
АП
19
Пабло Граноче
ЦФ
4-4-2
2
Вивиано
3
Морлео
3
Бритос
28
Эспозито
18
Морас
8
Экдаль
16
Мудингай
14
Делла Рокка
15
Перес
9
Ди Вайо
77
Хименес
3-2-3-2
70
Соррентино
19
Констан
12
Цесар
3
Андреолли
20
Сардо
17
Мантовани
30
Ригони
11
Гуана
7
Марколини
9
Москарделли
31
Пеллисьер
15
Перес
5
Казарини
5
Казарини
15
Перес
77
Хименес
69
Меджиорини
69
Меджиорини
77
Хименес
16
Мудингай
26
Силигарди
26
Силигарди
16
Мудингай
11
Гуана
7
Бентивольо
7
Бентивольо
11
Гуана
19
Констан
54
Больячино
54
Больячино
19
Констан
9
Москарделли
19
Граноче
19
Граноче
9
Москарделли
Остались в запасе
Болонья
Кьево
21
Кристиано Лупателли
ВР
3
Николо Черубин
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
21
Рене Крхин
ЦП
Главный тренер
Франко Коломба
18
Лоренцо Скуицци
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
5
Давиде Манделли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
21
Кристиано Лупателли
ВР
3
Николо Черубин
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
21
Рене Крхин
ЦП
Остались в запасе
18
Лоренцо Скуицци
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
5
Давиде Манделли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
Главный тренер
Франко Коломба
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Болонья - Кьево
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
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