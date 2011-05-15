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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Удинезе
Кьево - Удинезе: обзор матча 15 мая 2011
Кьево
15.05.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 37 тур
0 : 2
Завершен
Удинезе
28'
М. Исла
75'
К. Асамоа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Удинезе
Замена
Д. Паскуале
️️️️
А. Ди Натале
ГОЛ! 0:2!
К. Асамоа
Пас отдал
Д. Пинци
Замена
Н. Пульцетти
️️️️
М. Димитриевич
Замена
Б. Корради
️️️️
А. Абди
Желтая карточка
К. Констан
Желтая карточка
А. Абди
Замена
К. Констан
️️️️
Б. Йокич
Замена
Д. Москарделли
️️️️
С. Теро
ГОЛ! 0:1!
М. Исла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
5
Давиде Манделли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
7
Микеле Марколини
ЛП
8
Милош Димитриевич
ЦП
11
Роберто Гуана
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
7
Пабло Армеро
ЛП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
22
Альмен Абди
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
54
Мариано Больячино
АП
56
Нико Пульцетти
АП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
Удинезе
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
9
Бернардо Корради
ЦФ
4-4-2
70
Соррентино
5
Йокич
12
Цесар
5
Манделли
21
Фрей
7
Марколини
11
Гуана
6
Фернандес
8
Димитриевич
77
Теро
31
Пеллисьер
4-5-1
1
Ханданович
22
Исла
25
Сапата
4
Бенатиа
6
Домицци
27
Асамоа
3
Пинци
22
Абди
88
Инлер
7
Армеро
10
Ди Натале
5
Йокич
19
Констан
19
Констан
5
Йокич
8
Димитриевич
56
Пульцетти
56
Пульцетти
8
Димитриевич
77
Теро
9
Москарделли
9
Москарделли
77
Теро
10
Ди Натале
26
Паскуале
26
Паскуале
10
Ди Натале
22
Абди
9
Корради
9
Корради
22
Абди
Остались в запасе
Кьево
Удинезе
18
Лоренцо Скуицци
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
54
Мариано Больячино
АП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Остались в запасе
18
Лоренцо Скуицци
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
54
Мариано Больячино
АП
Остались в запасе
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Кьево - Удинезе
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Стадион:
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