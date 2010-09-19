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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Брешиа
Кьево - Брешиа: обзор матча 19 сентября 2010
Кьево
19.09.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 3 тур
0 : 1
Завершен
Брешиа
30'
А. Диаманти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Брешиа
Желтая карточка
Д. Сардо
Замена
С. Де Майо
️️️️
А. Караччиоло
Замена
П. Коне
️️️️
А. Диаманти
Замена
Д. Поссанцини
️️️️
Эдер
Замена
П. Граноче
️️️️
Д. Москарделли
Желтая карточка
М. Марколини
Замена
М. Больячино
️️️️
Л. Ригони
Желтая карточка
А. Диаманти
ГОЛ! 0:1!
А. Диаманти
Желтая карточка
Б. Цесар
Замена
Ж. Фернандес
️️️️
Лусиано
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
7
Микеле Марколини
ЛП
30
Лука Ригони
ЦП
7
Симоне Бентивольо
ЦП
10
Лусиано
ПП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
9
Давиде Москарделли
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Брешиа
22
Маттео Серени
ВР
23
Симоне Далламано
ЛЗ
6
Франческо Бега
ЦЗ
25
Джилберто Мартинес
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
56
Перпарим Хетемай
ЦП
24
Николас Кордова
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
17
Давиде Байокко
ПП
99
Андреа Караччиоло
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
5
Давиде Манделли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
54
Мариано Больячино
АП
77
Сирил Теро
ЦФ
19
Пабло Граноче
ЦФ
Брешиа
1
Микеле Аркари
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
5
Алессандро Будель
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
18
Давиде Поссанцини
ЦФ
4-4-2
70
Соррентино
17
Мантовани
12
Цесар
3
Андреолли
20
Сардо
7
Марколини
30
Ригони
7
Бентивольо
10
Лусиано
9
Москарделли
31
Пеллисьер
4-3-1-2
22
Серени
28
Берарди
6
Бега
25
Мартинес
23
Далламано
17
Байокко
24
Кордова
56
Хетемай
23
Диаманти
23
Эдер
99
Караччиоло
10
Лусиано
6
Фернандес
6
Фернандес
10
Лусиано
30
Ригони
54
Больячино
54
Больячино
30
Ригони
9
Москарделли
19
Граноче
19
Граноче
9
Москарделли
99
Караччиоло
87
Де Майо
87
Де Майо
99
Караччиоло
23
Диаманти
33
Коне
33
Коне
23
Диаманти
23
Эдер
18
Поссанцини
18
Поссанцини
23
Эдер
Остались в запасе
Кьево
Брешиа
18
Лоренцо Скуицци
ВР
5
Давиде Манделли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
5
Алессандро Будель
ЦП
1
Микеле Аркари
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Остались в запасе
18
Лоренцо Скуицци
ВР
5
Давиде Манделли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
77
Сирил Теро
ЦФ
Остались в запасе
5
Алессандро Будель
ЦП
1
Микеле Аркари
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Джузеппе Якини
Статистика матча Кьево - Брешиа
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Брешиа
Италия. Серия В, 34 тур
Брешиа
2 : 1
13.05.2025
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Модена
2 : 2
09.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
0 : 0
04.05.2025
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Брешиа
1 : 2
25.04.2025
Пиза
Информация о матче
Главный судья:
Габриэле Гава
(Конельяно Венето)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
Новости команд
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Кьево
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