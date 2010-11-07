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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Кьево
Фиорентина - Кьево: обзор матча 07 ноября 2010
Фиорентина
07.11.2010, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 10 тур
1 : 0
Завершен
Кьево
81'
А. Черчи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Кьево
Желтая карточка
А. Боруц
Замена
Н. Гулан
️️️️
А. Джилардино
ГОЛ! 1:0!
А. Черчи
Замена
Б. Йокич
️️️️
М. Андреолли
Замена
А. Черчи
️️️️
М. Маркьонни
Замена
Л. Ригони
️️️️
С. Бентивольо
Желтая карточка
А. Мантовани
Замена
Д. Манделли
️️️️
Н. Фрей
Замена
Х. Варгас
️️️️
М. Болатти
Желтая карточка
М. Андреолли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Артур Боруц
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
11
Марио Сантана
ЛП
23
Марио Болатти
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
12
Адриан Муту
ЦФ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
7
Микеле Марколини
ЛП
7
Симоне Бентивольо
ЦП
11
Роберто Гуана
ЦП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Фиорентина
1
Влада Аврамов
ВР
24
Никола Гулан
ЛЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
11
Н'Диайе-Папа Вайго
ЛП
11
Хуан Варгас
ЛП
22
Адем Льяич
АП
7
Алессио Черчи
ЦФ
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
5
Давиде Манделли
ЦЗ
30
Лука Ригони
ЦП
54
Мариано Больячино
АП
19
Пабло Граноче
ЦФ
83
Маркос Ариэл Де Паула
ЦФ
4-4-2
1
Боруц
21
Паскуаль
5
Гамберини
3
Кролдруп
16
Комотто
11
Сантана
23
Болатти
33
Донадель
32
Маркьонни
19
Джилардино
12
Муту
3-2-3-2
70
Соррентино
19
Констан
3
Андреолли
12
Цесар
21
Фрей
17
Мантовани
7
Бентивольо
11
Гуана
7
Марколини
77
Теро
9
Москарделли
19
Джилардино
24
Гулан
24
Гулан
19
Джилардино
23
Болатти
11
Варгас
11
Варгас
23
Болатти
32
Маркьонни
7
Черчи
7
Черчи
32
Маркьонни
3
Андреолли
5
Йокич
5
Йокич
3
Андреолли
21
Фрей
5
Манделли
5
Манделли
21
Фрей
7
Бентивольо
30
Ригони
30
Ригони
7
Бентивольо
Остались в запасе
Фиорентина
Кьево
1
Влада Аврамов
ВР
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
11
Н'Диайе-Папа Вайго
ЛП
22
Адем Льяич
АП
Главный тренер
Синиша Михайлович
18
Лоренцо Скуицци
ВР
54
Мариано Больячино
АП
19
Пабло Граноче
ЦФ
83
Маркос Ариэл Де Паула
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
1
Влада Аврамов
ВР
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
11
Н'Диайе-Папа Вайго
ЛП
22
Адем Льяич
АП
Остались в запасе
18
Лоренцо Скуицци
ВР
54
Мариано Больячино
АП
19
Пабло Граноче
ЦФ
83
Маркос Ариэл Де Паула
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Фиорентина - Кьево
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Кармине Руссо
(Нола)
Стадион:
Артемио Франки
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