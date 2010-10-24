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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Чезена
Кьево - Чезена: обзор матча 24 октября 2010
Кьево
24.10.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 8 тур
2 : 1
Завершен
Чезена
31'
Б. Цесар
90'
С. Теро
44'
Р. Гуана (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Чезена
Желтая карточка
Э. Богдани
Замена
М. Лауро
️️️️
Э. Джаккерини
ГОЛ! 2:1!
С. Теро
Пас отдал
А. Мантовани
Вторая желтая
С. фон Берген
Замена
Д. Москарделли
️️️️
С. Пеллисьер
Желтая карточка
С. фон Берген
Замена
М. Пеллегрино
️️️️
Л. Чеккарелли
Замена
Д. Малонга
️️️️
Л. Хименес
Замена
С. Бентивольо
️️️️
М. Больячино
Желтая карточка
Б. Цесар
Замена
М. Марколини
️️️️
Р. Гуана
Желтая карточка
Ж. Фернандес
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Р. Гуана
ГОЛ! 1:0!
Б. Цесар
Пас отдал
С. Пеллисьер
Желтая карточка
Р. Гуана
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
19
Кевин Констан
ЛЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
11
Роберто Гуана
ЦП
54
Мариано Больячино
АП
77
Сирил Теро
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Чезена
1
Франческо Антониоли
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
18
Джузеппе Колуччи
ЦП
26
Фабио Касерта
ПП
77
Лука Чеккарелли
ПП
84
Луис Хименес
ЦФ
81
Эрьон Богдани
ЦФ
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
5
Давиде Манделли
ЦЗ
7
Микеле Марколини
ЛП
7
Симоне Бентивольо
ЦП
19
Пабло Граноче
ЦФ
9
Давиде Москарделли
ЦФ
Чезена
12
Диего Кавальери
ВР
6
Маурицио Лауро
ЛЗ
3
Максимилано Пеллегрино
ЦЗ
44
Луиджи Пианджерельи
ЦП
4
Стивен Аппиа
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
24
Доминик Малонга
ЦФ
3-2-2-1-2
70
Соррентино
17
Мантовани
12
Цесар
3
Андреолли
19
Констан
21
Фрей
6
Фернандес
11
Гуана
54
Больячино
31
Пеллисьер
77
Теро
3-5-2
1
Антониоли
5
фон Берген
29
Беналуан
5
Нагатомо
77
Чеккарелли
15
Джаккерини
16
Пароло
18
Колуччи
26
Касерта
81
Богдани
84
Хименес
11
Гуана
7
Марколини
7
Марколини
11
Гуана
54
Больячино
7
Бентивольо
7
Бентивольо
54
Больячино
31
Пеллисьер
9
Москарделли
9
Москарделли
31
Пеллисьер
15
Джаккерини
6
Лауро
6
Лауро
15
Джаккерини
77
Чеккарелли
3
Пеллегрино
3
Пеллегрино
77
Чеккарелли
84
Хименес
24
Малонга
24
Малонга
84
Хименес
Остались в запасе
Кьево
Чезена
18
Лоренцо Скуицци
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
5
Давиде Манделли
ЦЗ
19
Пабло Граноче
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
44
Луиджи Пианджерельи
ЦП
12
Диего Кавальери
ВР
4
Стивен Аппиа
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Остались в запасе
18
Лоренцо Скуицци
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
5
Давиде Манделли
ЦЗ
19
Пабло Граноче
ЦФ
Остались в запасе
44
Луиджи Пианджерельи
ЦП
12
Диего Кавальери
ВР
4
Стивен Аппиа
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Статистика матча Кьево - Чезена
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Информация о матче
Стадион:
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