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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Дженоа
Кьево - Дженоа: обзор матча 23 января 2011
Кьево
23.01.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 21 тур
0 : 0
Завершен
Дженоа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Дженоа
Желтая карточка
Ю. Куцка
Желтая карточка
Чико
Замена
М. Дестро
️️️️
Д. Место
Замена
Д. Сардо
️️️️
К. Констан
Замена
М. Андреолли
️️️️
М. Больячино
Вторая желтая
Б. Цесар
Замена
Б. Янкович
️️️️
А. Флоро Флорес
Замена
Чико
️️️️
Э. Моретти
Замена
Д. Москарделли
️️️️
С. Теро
Желтая карточка
Б. Цесар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
19
Кевин Констан
ЛЗ
5
Давиде Манделли
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
30
Лука Ригони
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
54
Мариано Больячино
АП
77
Сирил Теро
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Дженоа
82
Эдуарду
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
13
Каха Каладзе
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
33
Юрай Куцка
ЦП
0
Омар Миланетто
ЦП
7
Марко Росси
ПП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
7
Микеле Марколини
ЛП
11
Роберто Гуана
ЦП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
19
Пабло Граноче
ЦФ
Дженоа
73
Алессио Скарпи
ВР
15
Чико
ЦЗ
4
Франко Сукулини
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
20
Эней Йеленич
ЦФ
7
Бошко Янкович
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
3-2-2-1-2
70
Соррентино
17
Мантовани
5
Манделли
12
Цесар
19
Констан
21
Фрей
30
Ригони
6
Фернандес
54
Больячино
31
Пеллисьер
77
Теро
3-2-3-2
82
Эдуарду
13
Каладзе
24
Моретти
13
Рафинья
27
Место
4
Кришито
7
Росси
0
Миланетто
33
Куцка
8
Паласио
9
Флоро Флорес
54
Больячино
3
Андреолли
3
Андреолли
54
Больячино
19
Констан
20
Сардо
20
Сардо
19
Констан
77
Теро
9
Москарделли
9
Москарделли
77
Теро
24
Моретти
15
Чико
15
Чико
24
Моретти
9
Флоро Флорес
7
Янкович
7
Янкович
9
Флоро Флорес
27
Место
21
Дестро
21
Дестро
27
Место
Остались в запасе
Кьево
Дженоа
18
Лоренцо Скуицци
ВР
7
Микеле Марколини
ЛП
11
Роберто Гуана
ЦП
19
Пабло Граноче
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
73
Алессио Скарпи
ВР
4
Франко Сукулини
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
20
Эней Йеленич
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Остались в запасе
18
Лоренцо Скуицци
ВР
7
Микеле Марколини
ЛП
11
Роберто Гуана
ЦП
19
Пабло Граноче
ЦФ
Остались в запасе
73
Алессио Скарпи
ВР
4
Франко Сукулини
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
20
Эней Йеленич
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Давиде Баллардини
Статистика матча Кьево - Дженоа
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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