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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Кьево
Интер - Кьево: обзор матча 09 апреля 2011
Интер
09.04.2011, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 32 тур
2 : 0
Завершен
Кьево
65'
Э. Камбьяссо
84'
Майкон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Кьево
ГОЛ! 2:0!
Майкон
Пас отдал
Д. Милито
Желтая карточка
Х. Харджа
Замена
Ф. Урибе
️️️️
М. Больячино
Замена
Т. Мотта
️️️️
С. Это'О
Замена
М. Марколини
️️️️
К. Констан
ГОЛ! 1:0!
Э. Камбьяссо
Пас отдал
Майкон
Замена
Д. Милито
️️️️
Д. Паццини
Замена
С. Теро
️️️️
Д. Москарделли
Замена
У. Снейдер
️️️️
Д. Станкович
Желтая карточка
Д. Сардо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
2
Лусио
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
5
Деян Станкович
ЛП
91
Эстебан Камбьяссо
ОП
13
Хуссин Харджа
АП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
5
Давиде Манделли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
19
Кевин Констан
ЛП
30
Лука Ригони
ОП
54
Мариано Больячино
АП
6
Желсон Фернандес
ПП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
9
Давиде Москарделли
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
0
Марко Матерацци
ЦЗ
2
Иван Кордоба
ЦЗ
8
Тиаго Мотта
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
22
Диего Милито
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
7
Микеле Марколини
ЛП
56
Нико Пульцетти
АП
90
Фернандо Урибе
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
4-1-2-1-2
20
Сезар
5
Нагатомо
2
Лусио
13
Раноккия
13
Майкон
91
Камбьяссо
5
Станкович
4
Дзанетти
13
Харджа
9
Это'О
11
Паццини
4-1-2-1-2
70
Соррентино
20
Сардо
3
Андреолли
5
Манделли
5
Йокич
30
Ригони
6
Фернандес
19
Констан
54
Больячино
9
Москарделли
31
Пеллисьер
9
Это'О
8
Мотта
8
Мотта
9
Это'О
5
Станкович
10
Снейдер
10
Снейдер
5
Станкович
11
Паццини
22
Милито
22
Милито
11
Паццини
54
Больячино
90
Урибе
90
Урибе
54
Больячино
19
Констан
7
Марколини
7
Марколини
19
Констан
9
Москарделли
77
Теро
77
Теро
9
Москарделли
Остались в запасе
Интер
Кьево
12
Лука Кастеллацци
ВР
0
Марко Матерацци
ЦЗ
2
Иван Кордоба
ЦЗ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
18
Лоренцо Скуицци
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
56
Нико Пульцетти
АП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
12
Лука Кастеллацци
ВР
0
Марко Матерацци
ЦЗ
2
Иван Кордоба
ЦЗ
21
Горан Пандев
ЦФ
Остались в запасе
18
Лоренцо Скуицци
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
56
Нико Пульцетти
АП
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Интер - Кьево
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 19:55 (прямая)
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