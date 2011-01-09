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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Палермо
Кьево - Палермо: обзор матча 09 января 2011
Кьево
09.01.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 19 тур
0 : 0
Завершен
Палермо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Палермо
Замена
Ф. Микколи
️️️️
М. Маккароне
Замена
М. Марколини
️️️️
К. Констан
Замена
Д. Сардо
️️️️
А. Мантовани
Замена
П. Касами
️️️️
Х. Пасторе
Желтая карточка
Ч. Бово
Замена
Д. Москарделли
️️️️
С. Теро
Желтая карточка
А. Мантовани
Желтая карточка
Л. Ригони
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
19
Кевин Констан
ЛЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
5
Давиде Манделли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
30
Лука Ригони
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
54
Мариано Больячино
АП
77
Сирил Теро
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Палермо
46
Сальваторе Сиригу
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
23
Антонио Ночерино
ЦП
25
Армин Бачинович
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
8
Джулио Мильяччо
ПП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
7
Микеле Марколини
ЛП
11
Роберто Гуана
ЦП
19
Пабло Граноче
ЦФ
9
Давиде Москарделли
ЦФ
Палермо
22
Франческо Бенусси
ВР
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
21
Фабио Ливерани
ОП
27
Ясмин Куртич
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
3-2-2-1-2
70
Соррентино
17
Мантовани
12
Цесар
5
Манделли
19
Констан
21
Фрей
30
Ригони
6
Фернандес
54
Больячино
31
Пеллисьер
77
Теро
4-3-1-2
46
Сиригу
6
Кассани
6
Муньос
83
Бово
42
Бальдзаретти
8
Мильяччо
25
Бачинович
23
Ночерино
15
Пасторе
72
Иличич
7
Маккароне
17
Мантовани
20
Сардо
20
Сардо
17
Мантовани
19
Констан
7
Марколини
7
Марколини
19
Констан
77
Теро
9
Москарделли
9
Москарделли
77
Теро
15
Пасторе
23
Касами
23
Касами
15
Пасторе
7
Маккароне
10
Микколи
10
Микколи
7
Маккароне
Остались в запасе
Кьево
Палермо
18
Лоренцо Скуицци
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
11
Роберто Гуана
ЦП
19
Пабло Граноче
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
22
Франческо Бенусси
ВР
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
21
Фабио Ливерани
ОП
27
Ясмин Куртич
ЦП
Главный тренер
Делио Росси
Остались в запасе
18
Лоренцо Скуицци
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
11
Роберто Гуана
ЦП
19
Пабло Граноче
ЦФ
Остались в запасе
22
Франческо Бенусси
ВР
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
21
Фабио Ливерани
ОП
27
Ясмин Куртич
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Делио Росси
Статистика матча Кьево - Палермо
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Главный судья:
Себастьяно Перуццо
(Скио)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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