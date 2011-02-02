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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Наполи
Кьево - Наполи: обзор матча 02 февраля 2011
Кьево
02.02.2011, среда, 22:45
Италия. Серия А, 23 тур
2 : 0
Завершен
Наполи
20'
Д. Москарделли
50'
Д. Сардо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Наполи
Желтая карточка
П. Каннаваро
Замена
П. Граноче
️️️️
Д. Москарделли
Замена
Н. Думитру
️️️️
М. Гамшик
Замена
Б. Цесар
️️️️
М. Андреолли
Желтая карточка
Э. Кавани
Замена
Х. Соса
️️️️
В. Гаргано
Замена
К. Констан
️️️️
М. Больячино
Желтая карточка
М. Пациенца
Желтая карточка
Д. Сардо
ГОЛ! 2:0!
Д. Сардо
Замена
К. Лукарелли
️️️️
К. Суньига
Желтая карточка
Л. Ригони
ГОЛ! 1:0!
Д. Москарделли
Пас отдал
С. Пеллисьер
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
5
Давиде Манделли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
30
Лука Ригони
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
54
Мариано Больячино
АП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
9
Давиде Москарделли
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
18
Камило Суньига
ЛП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
11
Роберто Гуана
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
19
Пабло Граноче
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
Наполи
0
Дженнаро Йеццо
ВР
25
Санчес Крибари
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
7
Хосе Соса
ЦП
26
Мануэле Блази
ЦП
99
Кристиано Лукарелли
ЦФ
12
Николао Думитру
ЦФ
3-2-2-1-2
70
Соррентино
5
Йокич
3
Андреолли
5
Манделли
17
Мантовани
20
Сардо
30
Ригони
6
Фернандес
54
Больячино
9
Москарделли
31
Пеллисьер
3-5-1-1
16
Де Санктис
6
Ароника
28
Каннаваро
14
Кампаньяро
11
Маджо
5
Гаргано
24
Пациенца
17
Гамшик
18
Суньига
3
Доссена
10
Кавани
54
Больячино
19
Констан
19
Констан
54
Больячино
3
Андреолли
12
Цесар
12
Цесар
3
Андреолли
9
Москарделли
19
Граноче
19
Граноче
9
Москарделли
5
Гаргано
7
Соса
7
Соса
5
Гаргано
18
Суньига
99
Лукарелли
99
Лукарелли
18
Суньига
17
Гамшик
12
Думитру
12
Думитру
17
Гамшик
Остались в запасе
Кьево
Наполи
18
Лоренцо Скуицци
ВР
11
Роберто Гуана
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
0
Дженнаро Йеццо
ВР
25
Санчес Крибари
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
26
Мануэле Блази
ЦП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
18
Лоренцо Скуицци
ВР
11
Роберто Гуана
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
77
Сирил Теро
ЦФ
Остались в запасе
0
Дженнаро Йеццо
ВР
25
Санчес Крибари
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
26
Мануэле Блази
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Кьево - Наполи
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:40 (прямая)
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