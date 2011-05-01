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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Лечче
Кьево - Лечче: обзор матча 01 мая 2011
Кьево
01.05.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 35 тур
1 : 0
Завершен
Лечче
58'
Л. Ригони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Лечче
Желтая карточка
Л. Ригони
Замена
Э. Чевантон
️️️️
Р. Оливера
Замена
М. Марколини
️️️️
К. Констан
Замена
С. Теро
️️️️
Д. Москарделли
Замена
И. Пьятти
️️️️
Д. Бривио
Замена
С. Мореро
️️️️
М. Больячино
Замена
Д. Корвиа
️️️️
Г. Джиакомацци
ГОЛ! 1:0!
Л. Ригони
Желтая карточка
Ж. Фернандес
10'
Желтая карточка
Д. Вивес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
19
Кевин Констан
ЛЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
54
Мариано Больячино
АП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
9
Давиде Москарделли
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Лечче
21
Антонио Розати
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
15
Джамел Месба
ЛЗ
19
Стефано Феррарио
ЦЗ
14
Фабиано
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
11
Джанни Мунари
ЦП
83
Рубен Оливера
ЦП
29
Гильермо Джиакомацци
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
10
Давид Ди Микеле
ЦФ
Главный тренер
Луиджи де Канио
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
7
Микеле Марколини
ЛП
11
Роберто Гуана
ЦП
19
Пабло Граноче
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
Лечче
81
Массимилиано Бенасси
ВР
3
Густаво
ЦЗ
10
Игнасио Пьятти
ЦП
10
Мануэль Коппола
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
9
Даниэле Корвиа
ЦФ
23
Эрнесто Чевантон
ЦФ
3-2-2-1-2
70
Соррентино
17
Мантовани
12
Цесар
3
Андреолли
19
Констан
20
Сардо
6
Фернандес
30
Ригони
54
Больячино
9
Москарделли
31
Пеллисьер
3-2-4-1
21
Розати
19
Феррарио
14
Фабиано
4
Томович
28
Бривио
15
Месба
83
Оливера
29
Джиакомацци
5
Вивес
11
Мунари
10
Ди Микеле
54
Больячино
19
Мореро
19
Мореро
54
Больячино
19
Констан
7
Марколини
7
Марколини
19
Констан
9
Москарделли
77
Теро
77
Теро
9
Москарделли
28
Бривио
10
Пьятти
10
Пьятти
28
Бривио
29
Джиакомацци
9
Корвиа
9
Корвиа
29
Джиакомацци
83
Оливера
23
Чевантон
23
Чевантон
83
Оливера
Остались в запасе
Кьево
Лечче
18
Лоренцо Скуицци
ВР
21
Николас Фрей
ПЗ
11
Роберто Гуана
ЦП
19
Пабло Граноче
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
81
Массимилиано Бенасси
ВР
3
Густаво
ЦЗ
10
Мануэль Коппола
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
Главный тренер
Луиджи де Канио
Остались в запасе
18
Лоренцо Скуицци
ВР
21
Николас Фрей
ПЗ
11
Роберто Гуана
ЦП
19
Пабло Граноче
ЦФ
Остались в запасе
81
Массимилиано Бенасси
ВР
3
Густаво
ЦЗ
10
Мануэль Коппола
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Луиджи де Канио
Статистика матча Кьево - Лечче
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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