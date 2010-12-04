Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Рома
Кьево - Рома: обзор матча 04 декабря 2010
Кьево
04.12.2010, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 15 тур
2 : 2
Завершен
Рома
61'
Д. Москарделли
83'
П. Граноче
26'
Ф. Симплисио
44'
Ф. Симплисио
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Рома
Желтая карточка
А. Мантовани
+3
Замена
Д. Сардо
️️️️
Д. Москарделли
Красная карточка
Д. Де Росси
Замена
Ж. Менез
️️️️
Ф. Симплисио
ГОЛ! 2:2!
П. Граноче
Пас отдал
М. Больячино
Замена
М. Боррьелло
️️️️
Адриано
Замена
М. Больячино
️️️️
Ж. Фернандес
Замена
Р. Таддеи
️️️️
Л. Греко
ГОЛ! 1:2!
Д. Москарделли
Замена
П. Граноче
️️️️
М. Марколини
Желтая карточка
Ж. Фернандес
ГОЛ! 0:2!
Ф. Симплисио
Пас отдал
М. Кассетти
Желтая карточка
Ф. Мексес
ГОЛ! 0:1!
Ф. Симплисио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
7
Микеле Марколини
ЛП
30
Лука Ригони
ОП
19
Кевин Констан
АП
6
Желсон Фернандес
ПП
31
Серджио Пеллисьер
(К)
ЦФ
9
Давиде Москарделли
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Рома
12
Жулио Сержио
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
4
Маттео Бриги
ЛП
16
Даниэле Де Росси
(К)
ОП
30
Фабио Симплисио
АП
19
Леандро Греко
ПП
10
Адриано
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
5
Давиде Манделли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
11
Роберто Гуана
ЦП
54
Мариано Больячино
АП
83
Маркос Ариэл Де Паула
ЦФ
19
Пабло Граноче
ЦФ
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
12
Сисиньо
ПЗ
7
Давид Писарро
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
10
Жулио Баптиста
ЦФ
7
Жереми Менез
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
10
Франческо Тотти
ЦФ
4-1-2-1-2
70
Соррентино
17
Мантовани
12
Цесар
3
Андреолли
21
Фрей
30
Ригони
7
Марколини
6
Фернандес
19
Констан
9
Москарделли
31
Пеллисьер
4-1-2-1-2
12
Сержио
27
Кассетти
8
Бурдиссо
5
Мексес
7
Кастеллини
16
Де Росси
19
Греко
4
Бриги
30
Симплисио
9
Вучинич
10
Адриано
9
Москарделли
20
Сардо
20
Сардо
9
Москарделли
6
Фернандес
54
Больячино
54
Больячино
6
Фернандес
7
Марколини
19
Граноче
19
Граноче
7
Марколини
19
Греко
11
Таддеи
11
Таддеи
19
Греко
30
Симплисио
7
Менез
7
Менез
30
Симплисио
10
Адриано
22
Боррьелло
22
Боррьелло
10
Адриано
Остались в запасе
Кьево
Рома
18
Лоренцо Скуицци
ВР
5
Давиде Манделли
ЦЗ
11
Роберто Гуана
ЦП
83
Маркос Ариэл Де Паула
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
18
Богдан Лобонц
ВР
12
Сисиньо
ПЗ
7
Давид Писарро
ЦП
10
Жулио Баптиста
ЦФ
10
Франческо Тотти
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
18
Лоренцо Скуицци
ВР
5
Давиде Манделли
ЦЗ
11
Роберто Гуана
ЦП
83
Маркос Ариэл Де Паула
ЦФ
Остались в запасе
18
Богдан Лобонц
ВР
12
Сисиньо
ПЗ
7
Давид Писарро
ЦП
10
Жулио Баптиста
ЦФ
10
Франческо Тотти
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Кьево - Рома
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 19:55 (прямая)
Новости команд
Все
Кьево
Рома
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Ромы» и «Сассуоло» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Фанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
5 ноября
10
Бруну Фернандеш сматерился после камбэка «МЮ» с «Ромой» (3:2)
4 ноября
Лига чемпионов. «МЮ» ушел с 0:2 против «Ромы» (3:2), «Бавария» справилась с «Атлетико» (2:0)
4 ноября
2
Дуглас Коста нашел новую команду в Италии
17 января
1
«Кьево» ликвидирован. Клуб существовал 92 года
2021.08.22 16:45
5
«Кьево» лишен профессионального статуса. Клубу 92 года
2021.07.27 07:32
2
Форварда «Пизы» обвинили в расизме после фразы про «восстание рабов» в адрес темнокожего игрока
2020.12.23 13:53
4
Определились участники плей-офф за выход в Серию А
2020.08.01 09:35
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Ромы» и «Сассуоло» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Фанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
5 ноября
10
Бруну Фернандеш сматерился после камбэка «МЮ» с «Ромой» (3:2)
4 ноября
Лига чемпионов. «МЮ» ушел с 0:2 против «Ромы» (3:2), «Бавария» справилась с «Атлетико» (2:0)
4 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+