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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Кальяри
Кьево - Кальяри: обзор матча 03 октября 2010
Кьево
03.10.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 6 тур
0 : 0
Завершен
Кальяри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Кальяри
Желтая карточка
М. Андреолли
Замена
Г. Перицо
️️️️
Ф. Писано
Замена
Нене
️️️️
А. Матри
Замена
М. Марколини
️️️️
К. Констан
Желтая карточка
Ф. Писано
Желтая карточка
А. Матри
Замена
С. Ланер
️️️️
А. Лаццари
Желтая карточка
Л. Ригони
Замена
Д. Москарделли
️️️️
П. Граноче
Замена
Ж. Фернандес
️️️️
С. Бентивольо
Желтая карточка
К. Констан
Желтая карточка
С. Бентивольо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
19
Кевин Констан
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
7
Симоне Бентивольо
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
54
Мариано Больячино
АП
19
Пабло Граноче
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Кальяри
22
Михаэль Агацци
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
21
Алессандро Матри
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Главный тренер
Пьерпаоло Бизоли
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
5
Давиде Манделли
ЦЗ
7
Микеле Марколини
ЛП
6
Желсон Фернандес
ЦП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
Кальяри
22
Иван Пелиццоли
ВР
0
Дарио Бьяси
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
4
Симон Ланер
ЦП
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
7
Нене
ЦФ
3-2-2-1-2
70
Соррентино
17
Мантовани
3
Андреолли
12
Цесар
19
Констан
20
Сардо
7
Бентивольо
30
Ригони
54
Больячино
31
Пеллисьер
19
Граноче
4-3-1-2
22
Агацци
24
Писано
13
Астори
2
Канини
15
Ариаудо
44
Наингголан
10
Лаццари
8
Бьондини
7
Коссу
99
Аквафреска
21
Матри
19
Констан
7
Марколини
7
Марколини
19
Констан
7
Бентивольо
6
Фернандес
6
Фернандес
7
Бентивольо
19
Граноче
9
Москарделли
9
Москарделли
19
Граноче
24
Писано
24
Перицо
24
Перицо
24
Писано
10
Лаццари
4
Ланер
4
Ланер
10
Лаццари
21
Матри
7
Нене
7
Нене
21
Матри
Остались в запасе
Кьево
Кальяри
18
Лоренцо Скуицци
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
5
Давиде Манделли
ЦЗ
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
0
Дарио Бьяси
ЦЗ
22
Иван Пелиццоли
ВР
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
Главный тренер
Пьерпаоло Бизоли
Остались в запасе
18
Лоренцо Скуицци
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
5
Давиде Манделли
ЦЗ
77
Сирил Теро
ЦФ
Остались в запасе
0
Дарио Бьяси
ЦЗ
22
Иван Пелиццоли
ВР
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Пьерпаоло Бизоли
Статистика матча Кьево - Кальяри
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Де Марко
(Кьявари)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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