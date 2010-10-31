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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Кьево
Парма - Кьево: обзор матча 31 октября 2010
Парма
31.10.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 9 тур
0 : 0
Завершен
Кьево
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Кьево
Вторая желтая
Ж. Фернандес
Замена
С. Бентивольо
️️️️
Р. Гуана
Замена
Э. Креспо
️️️️
В. Божинов
Замена
Д. Москарделли
️️️️
К. Констан
Замена
М. Больячино
️️️️
М. Марколини
Замена
А. Кандрева
️️️️
С. Джовинко
Вторая желтая
Б. Джемаили
Желтая карточка
Ф. Валиани
Желтая карточка
Б. Джемаили
Замена
М. Гобби
️️️️
А. Миранте
Желтая карточка
М. Андреолли
18'
Желтая карточка
Ж. Фернандес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
13
Лука Антонелли
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
4
Стефано Морроне
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
80
Франческо Валиани
ПП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
0
Фернандо Маркес
ЦФ
86
Валерий Божинов
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
19
Кевин Констан
ЛЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
7
Микеле Марколини
ЛП
6
Желсон Фернандес
ЦП
11
Роберто Гуана
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Парма
16
Стефано Руссо
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
87
Антонио Кандрева
ПП
6
Анжело
ПП
9
Эрнан Креспо
ЦФ
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
5
Давиде Манделли
ЦЗ
7
Симоне Бентивольо
ЦП
54
Мариано Больячино
АП
19
Пабло Граноче
ЦФ
9
Давиде Москарделли
ЦФ
4-3-3
83
Миранте
13
Антонелли
6
Лукарелли
29
Палетта
5
Дзаккардо
4
Морроне
21
Джемаили
80
Валиани
86
Божинов
0
Маркес
21
Джовинко
3-2-3-2
70
Соррентино
17
Мантовани
12
Цесар
3
Андреолли
21
Фрей
19
Констан
6
Фернандес
11
Гуана
7
Марколини
77
Теро
31
Пеллисьер
83
Миранте
18
Гобби
18
Гобби
83
Миранте
21
Джовинко
87
Кандрева
87
Кандрева
21
Джовинко
86
Божинов
9
Креспо
9
Креспо
86
Божинов
11
Гуана
7
Бентивольо
7
Бентивольо
11
Гуана
7
Марколини
54
Больячино
54
Больячино
7
Марколини
19
Констан
9
Москарделли
9
Москарделли
19
Констан
Остались в запасе
Парма
Кьево
16
Стефано Руссо
ВР
24
Массимо Пачи
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
6
Анжело
ПП
Главный тренер
Паскуале Марино
18
Лоренцо Скуицци
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
5
Давиде Манделли
ЦЗ
19
Пабло Граноче
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
16
Стефано Руссо
ВР
24
Массимо Пачи
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
6
Анжело
ПП
Остались в запасе
18
Лоренцо Скуицци
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
5
Давиде Манделли
ЦЗ
19
Пабло Граноче
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Парма - Кьево
2
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Эннио Тардини
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