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Самуэль Супрайен
Статистика
Самуэль Супрайен - статистика
Завершил карьеру
2 февраля 1989 (37)
#18 | Защитник
187 см | 79 кг
Франция | Реюнион
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2017/2018
Италия. Серия А 2017/2018
Италия. Серия А 2015/2016
Франция. Лига 1 2011/2012
Франция. Лига 1 2010/2011
Франция. Лига 1 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Верона
19
0
0
1
1
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Ювентус
2 : 1
19.05.2018
Верона
1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Верона
0 : 1
13.05.2018
Удинезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Милан
4 : 1
05.05.2018
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Верона
1 : 3
29.04.2018
СПАЛ
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Дженоа
3 : 1
23.04.2018
Верона
1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Верона
0 : 1
18.04.2018
Сассуоло
1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Болонья
2 : 0
15.04.2018
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Верона
1 : 0
08.04.2018
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Беневенто
3 : 0
04.04.2018
Верона
1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Интер
3 : 0
31.03.2018
Верона
1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Верона
0 : 5
18.03.2018
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Верона
1 : 0
10.03.2018
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Верона
2 : 1
25.02.2018
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Лацио
2 : 0
19.02.2018
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Сампдория
2 : 0
11.02.2018
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Верона
0 : 1
04.02.2018
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Фиорентина
1 : 4
28.01.2018
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Верона
0 : 3
21.01.2018
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Наполи
2 : 0
06.01.2018
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Верона
1 : 3
30.12.2017
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Удинезе
4 : 0
23.12.2017
Верона
1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Верона
3 : 0
17.12.2017
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
СПАЛ
2 : 2
10.12.2017
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Верона
0 : 1
04.12.2017
Дженоа
1' - 90'
63'
Италия. Серия А, 14 тур
Сассуоло
0 : 2
25.11.2017
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Верона
2 : 3
20.11.2017
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Кальяри
2 : 1
05.11.2017
Верона
1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Верона
1 : 2
30.10.2017
Интер
1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
3 : 0
25.10.2017
Верона
1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Кьево
3 : 2
22.10.2017
Верона
1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Верона
1 : 0
16.10.2017
Беневенто
1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Торино
2 : 2
01.10.2017
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Верона
0 : 3
24.09.2017
Лацио
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Рома
3 : 0
16.09.2017
Верона
1' - 66'
45'
66'
Италия. Серия А, 3 тур
Верона
0 : 5
10.09.2017
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Кротоне
0 : 0
27.08.2017
Верона
1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Верона
1 : 3
19.08.2017
Наполи
1' - 90'
32'
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