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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Верона
Удинезе - Верона: обзор матча 23 декабря 2017
Удинезе
23.12.2017, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 18 тур
4 : 0
Завершен
Верона
28'
А. Барак
44'
С. Видмер
68'
А. Барак
80'
К. Ласанья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Верона
ГОЛ! 4:0!
К. Ласанья
Пас отдал
Я. Янкто
80'
ГОЛ! 3:0!
А. Барак
Пас отдал
К. Ласанья
68'
64'
Желтая карточка
А. Караччоло
48'
Желтая карточка
А. Феррари
ГОЛ! 2:0!
С. Видмер
44'
ГОЛ! 1:0!
А. Барак
Пас отдал
С. Видмер
28'
24'
Желтая карточка
Д. Бесса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Альбано Биццарри
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
5
Данило
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
72
Антонин Барак
АП
11
Макси Лопес
ЦФ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Верона
12
Николас
ВР
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
4
Антонио Караччоло
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
6
Марко Фоссати
ОП
11
Даниэль Бесса
ЦП
5
Бруно Сукулини
ЦП
49
Ромуло
ЦП
9
Мойзе Кен
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Удинезе
1
Симоне Скуффет
ВР
61
Давиде Борселлини
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
14
Андрия Балич
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
11
Эвандро
ЦП
6
Сванте Ингелссон
АП
10
Ридер
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
11
Рияд Байич
ЦФ
Верона
16
Марко Сильвестри
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
29
Любомир Тупта
ЛВ
4
Франко Сукулини
ЦП
4
Симон Ланер
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
7
Энрико Беардзотти
ЦФ
4-3-1-2
1
Биццарри
6
Аднан
5
Данило
17
Нуйтинк
30
Видмер
21
Янкто
85
Бехрами
17
Стригер Ларсен
72
Барак
15
Ласанья
11
Лопес
4-1-3-2
12
Николас
28
Арто
4
Караччоло
25
Феррари
18
Супрайен
6
Фоссати
11
Бесса
5
Сукулини
49
Ромуло
10
Верде
9
Кен
Остались в запасе
Удинезе
Верона
6
Сванте Ингелссон
АП
1
Симоне Скуффет
ВР
61
Давиде Борселлини
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
14
Андрия Балич
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
11
Эвандро
ЦП
10
Ридер
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
11
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
29
Любомир Тупта
ЛВ
16
Марко Сильвестри
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
4
Франко Сукулини
ЦП
4
Симон Ланер
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
7
Энрико Беардзотти
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
6
Сванте Ингелссон
АП
1
Симоне Скуффет
ВР
61
Давиде Борселлини
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
14
Андрия Балич
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
11
Эвандро
ЦП
10
Ридер
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
11
Рияд Байич
ЦФ
Остались в запасе
29
Любомир Тупта
ЛВ
16
Марко Сильвестри
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
4
Франко Сукулини
ЦП
4
Симон Ланер
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
7
Энрико Беардзотти
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча Удинезе - Верона
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
- : -
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Информация о матче
Стадион:
Удинезе Арена
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