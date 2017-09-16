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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Верона
Рома - Верона: обзор матча 16 сентября 2017
Рома
16.09.2017, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 4 тур
3 : 0
Завершен
Верона
22'
Р. Наингголан
34'
Э. Джеко
61'
Э. Джеко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Верона
Желтая карточка
Д. Де Росси
73'
66'
Вторая желтая
С. Супрайен
ГОЛ! 3:0!
Э. Джеко
Пас отдал
А. Коларов
61'
53'
Желтая карточка
М. Валоти
45'
+1
Желтая карточка
С. Супрайен
ГОЛ! 2:0!
Э. Джеко
Пас отдал
А. Флоренци
34'
ГОЛ! 1:0!
Р. Наингголан
Пас отдал
С. Эль-Шаарави
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Алиссон
ВР
44
Костас Манолас
ЦЗ
11
Александар Коларов
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
44
Раджа Наингголан
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Верона
12
Николас
ВР
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
49
Ромуло
ЦП
11
Даниэль Бесса
ЦП
10
Марсель Бюхель
ЦП
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
25
Леандро Кастан
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
8
Кевин Строотман
ЦП
8
Жерсон
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
8
Диего Перотти
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Верона
16
Марко Сильвестри
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
10
Даниэле Верде
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
4-2-3-1
1
Алиссон
44
Манолас
11
Коларов
17
Фасио
24
Флоренци
44
Наингголан
16
Де Росси
92
Эль-Шаарави
7
Пеллегрини
7
Ундер
10
Джеко
4-4-1
12
Николас
4
Касерес
25
Феррари
28
Арто
18
Супрайен
49
Ромуло
11
Бесса
10
Бюхель
10
Валоти
9
Кен
Остались в запасе
Рома
Верона
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
25
Леандро Кастан
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
8
Кевин Строотман
ЦП
8
Жерсон
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
8
Диего Перотти
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
16
Марко Сильвестри
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
10
Даниэле Верде
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
25
Леандро Кастан
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
8
Кевин Строотман
ЦП
8
Жерсон
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
8
Диего Перотти
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Остались в запасе
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
16
Марко Сильвестри
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
10
Даниэле Верде
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча Рома - Верона
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
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