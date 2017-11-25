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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Верона
Сассуоло - Верона: обзор матча 25 ноября 2017
Сассуоло
25.11.2017, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 14 тур
0 : 2
Завершен
Верона
22'
Б. Сукулини
31'
Д. Верде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Верона
80'
Желтая карточка
М. Фарес
67'
Вторая желтая
Т. Арто
31'
ГОЛ! 0:2!
Д. Верде
Пас отдал
Ромуло
22'
ГОЛ! 0:1!
Б. Сукулини
11'
Желтая карточка
Т. Арто
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
94
Доменико Берарди
ПВ
21
Маттео Политано
ПВ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Верона
12
Николас
ВР
4
Антонио Караччоло
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
49
Ромуло
ЦП
5
Бруно Сукулини
ЦП
10
Марсель Бюхель
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Сассуоло
70
Леонардо Марсон
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
36
Лука Маццителли
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Верона
40
Фердинандо Коппола
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
6
Марко Фоссати
ОП
11
Даниэль Бесса
ЦП
4
Франко Сукулини
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
7
Энрико Беардзотти
ЦФ
4-3-2-1
47
Консильи
23
Гаццола
15
Ачерби
13
Пелузо
28
Каннаваро
4
Маньянелли
6
Миссироли
8
Бьондини
94
Берарди
21
Политано
21
Матри
3-4-3
12
Николас
4
Караччоло
28
Арто
4
Касерес
5
Сукулини
10
Бюхель
10
Валоти
49
Ромуло
93
Фарес
10
Верде
7
Черчи
Остались в запасе
Сассуоло
Верона
14
Поль Лирола
ПЗ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
70
Леонардо Марсон
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
36
Лука Маццителли
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
6
Марко Фоссати
ОП
40
Фердинандо Коппола
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
11
Даниэль Бесса
ЦП
4
Франко Сукулини
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
7
Энрико Беардзотти
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
14
Поль Лирола
ПЗ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
70
Леонардо Марсон
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
36
Лука Маццителли
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Остались в запасе
6
Марко Фоссати
ОП
40
Фердинандо Коппола
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
11
Даниэль Бесса
ЦП
4
Франко Сукулини
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
7
Энрико Беардзотти
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча Сассуоло - Верона
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Информация о матче
Стадион:
Читта дель Триколоре
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