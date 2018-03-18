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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Аталанта
Верона - Аталанта: обзор матча 18 марта 2018
Верона
18.03.2018, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 29 тур
0 : 5
Завершен
Аталанта
2'
Б. Кристанте
45+4'
Й. Иличич (П)
48'
Й. Иличич
69'
Й. Иличич
71'
А. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Аталанта
71'
ГОЛ! 0:5!
А. Гомес
69'
ГОЛ! 0:4!
Й. Иличич
Пас отдал
А. Гомес
Желтая карточка
М. Валоти
62'
48'
ГОЛ! 0:3!
Й. Иличич
Пас отдал
А. Петанья
45'
+4
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Й. Иличич
Желтая карточка
А. Феррари
43'
33'
Желтая карточка
Б. Кристанте
27'
Желтая карточка
Й. Иличич
2'
ГОЛ! 0:1!
Б. Кристанте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
12
Николас
ВР
25
Алекс Феррари
ЦЗ
4
Антонио Караччоло
ЦЗ
26
Ягош Вукович
ЦЗ
10
Марсель Бюхель
ЦП
49
Ромуло
ЦП
9
Бруно Петкович
ЦФ
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
10
Ридер
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Аталанта
1
Этрит Бериша
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
37
Андреа Петанья
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Верона
16
Марко Сильвестри
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
17
Роландо Ааронс
ЛВ
6
Марко Фоссати
ОП
4
Франко Сукулини
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
7
Энрико Беардзотти
ЦФ
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
3-2-4
12
Николас
25
Феррари
4
Караччоло
26
Вукович
10
Бюхель
49
Ромуло
9
Петкович
10
Ридер
10
Верде
93
Фарес
3-2-2-3
1
Бериша
19
Паломино
21
Кастань
5
Масиелло
2
Толой
37
Спинаццола
8
Фройлер
4
Кристанте
10
Гомес
72
Иличич
37
Петанья
Остались в запасе
Верона
Аталанта
6
Марко Фоссати
ОП
17
Роландо Ааронс
ЛВ
16
Марко Сильвестри
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
4
Франко Сукулини
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
7
Энрико Беардзотти
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
31
Франческо Росси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
6
Марко Фоссати
ОП
17
Роландо Ааронс
ЛВ
16
Марко Сильвестри
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
4
Франко Сукулини
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
7
Энрико Беардзотти
ЦФ
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Верона - Аталанта
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
- : -
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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