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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Беневенто - Верона
Беневенто - Верона: обзор матча 04 апреля 2018
Беневенто
04.04.2018, среда, 18:00
Италия. Серия А, 27 тур
3 : 0
Завершен
Верона
25'
Г. Летизия
66'
П. Иеммелло
84'
Ш. Диабате
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Беневенто - Верона
ГОЛ! 3:0!
Ш. Диабате
84'
ГОЛ! 2:0!
П. Иеммелло
66'
Желтая карточка
Г. Летизия
52'
51'
Желтая карточка
М. Бюхель
ГОЛ! 1:0!
Г. Летизия
25'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беневенто
91
Альберто Бриноли
ВР
6
Берат Джимсити
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
3
Гаэтано Летизия
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
10
Бенито Николас Виола
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
14
Шейк Диабате
ЦФ
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
Главный тренер
Фабио Казерта
Верона
16
Марко Сильвестри
ВР
26
Ягош Вукович
ЦЗ
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
4
Антонио Караччоло
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
10
Марсель Бюхель
ЦП
49
Ромуло
ЦП
10
Даниэле Верде
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Беневенто
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
18
Брайт Ямфи
ЦЗ
3
Бакари Санья
ЦЗ
30
Сандро
ЦП
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
12
Гильерме
АП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
9
Массимо Кода
ЦФ
Верона
40
Фердинандо Коппола
ВР
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
29
Любомир Тупта
ЛВ
17
Роландо Ааронс
ЛВ
6
Марко Фоссати
ОП
4
Франко Сукулини
ЦП
9
Бруно Петкович
ЦФ
7
Энрико Беардзотти
ЦФ
4-1-1-2
91
Бриноли
6
Джимсити
3
Летизия
14
Тошка
5
Венути
10
Виола
31
Джуричич
9
Иеммелло
14
Диабате
4-3-2
16
Сильвестри
18
Супрайен
4
Караччоло
25
Феррари
26
Вукович
10
Валоти
10
Бюхель
49
Ромуло
7
Черчи
10
Верде
Остались в запасе
Беневенто
Верона
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
12
Гильерме
АП
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
18
Брайт Ямфи
ЦЗ
3
Бакари Санья
ЦЗ
30
Сандро
ЦП
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
9
Массимо Кода
ЦФ
Главный тренер
Фабио Казерта
29
Любомир Тупта
ЛВ
6
Марко Фоссати
ОП
17
Роландо Ааронс
ЛВ
40
Фердинандо Коппола
ВР
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
4
Франко Сукулини
ЦП
9
Бруно Петкович
ЦФ
7
Энрико Беардзотти
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
12
Гильерме
АП
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
18
Брайт Ямфи
ЦЗ
3
Бакари Санья
ЦЗ
30
Сандро
ЦП
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
9
Массимо Кода
ЦФ
Остались в запасе
29
Любомир Тупта
ЛВ
6
Марко Фоссати
ОП
17
Роландо Ааронс
ЛВ
40
Фердинандо Коппола
ВР
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
4
Франко Сукулини
ЦП
9
Бруно Петкович
ЦФ
7
Энрико Беардзотти
ЦФ
Главный тренер
Фабио Казерта
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча Беневенто - Верона
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Беневенто
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Беневенто
1 : 1
07.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Беневенто
1 : 1
27.10.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 8 тур
Ареццо
0 : 3
24.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 7 тур
Беневенто
2 : 2
17.10.2026
Виченца
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
- : -
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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